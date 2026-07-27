Ростов, Таганрог и Ярославль оказались под атакой дронов: после взрывов был виден дым. Фото и видео

В ночь на 27 июля ряд российских регионов подверглись атакам БпЛА. Взрывы звучали в Ростове и Таганроге Ростовской области, а также в Ярославле, долетели БпЛА и до Удмуртии.

Видео дня

Среди прочего, была атакована портовая инфраструктура в Ростове, сообщается также об ударах по железной дороге и нефтебазе "Росрезерва". Информацию об атаке документировал Telegram-канал Exilenova+.

Ростов-на-Дону

Про атаку на це російське місто стало відомо рано вранці.

"Ростов, момент прилета БПЛА", – подписали одно из снятых россянами видео в Exilenova+ около 4 часов.

Под ударом, по данным независимого российского издания ASTRA оказался Ростовский морской торговый порт: после взрывов над территорией объекта поднялся дым.

Главные истории дня

"OSINT-анализ ASTRA кадров от очевидцев подтверждает, что над портом после атаки зафиксирован дым в районе четвертого грузового района", – гласило сообщение.

В издании отметили, что Ростовский морской торговый порт (АО "Ростовский порт"), по информации самого предприятия, является универсальным перегрузочным комплексом.

"Порт является морским, несмотря на расположение на реке Дон, поскольку входит в систему Азово-Черноморского бассейна и обслуживает международное судоходство. Порт принимает суда под иностранными флагами, осуществляет открытие и закрытие государственной границы для международных судов. Из порта выполняются рейсы в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов", – рассказали журналисты.

АО "Ростовский порт" располагает четырьмя грузовыми районами: ул. Береговая, 30; Левобережная, 17 (Аксайский район); ул. Шоссейная, 49А; ул. 1-я Луговая, 42А.

Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разрушения в Ростове зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.

Чиновник утверждал, что "в результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах", в частности – на территории частного предприятия, складских сооружений".

Также сообщалось о возможном поражении объектов железнодорожной инфраструктуры.

Таганрог

Около 5 часов утра в Exilenova+ сообщили, что под обстрелом оказался также Таганрог в Ростовской области.

Россияне публиковали видео со звуками работы ПВО и взрывов в городе, после которых в небо поднялся дым.

Однако пока нет подробностей о том, куда именно попали украинские дроны.

Ярославль

ПВО работала также в городе Ярославле – административном центре Ярославской области. Местные жители публиковали видео, снятые в своих квартирах, на которых слышны мощные взрывы.

Была ли атака результативной – точно неизвестно. Однако косвенным подтверждением её успешности может служить то, что на выезде из Ярославля в направлении Москвы было перекрыто движение.

Сарапул

Этой ночью украинские дроны долетели и до российской Удмуртии.

Там взрывы и работу ПВО россияне слышали в городе Сарапул.

Там, по всей видимости, произошло попадание, по крайней мере, на окраинах города виден дым.

В Falcon Insight сообщили

об атаке на резервуарный парк ФГКУ "Комбинат "Горизонт" "Росрезерва".

ФГКУ "Комбинат "Горизонт" "Росрезерва" – это резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (в рамках формирования мобилизационного и государственного резервов).

В ряде регионов РФ приостанавливали работу аэропорты

По данным Falcon Insight, начиная с полуночи ограничения на прием и вылет самолетов в России вводились в таких городах, как:

Саратов,

Нижний Новгород,

Чебоксары,

Калуга,

Ульяновск,

Казань,

Самара,

Ярославль,

Уфа

Киров,

Бугульма,

Нижнекамск,

Кострома,

Уфа,

Иваново,

Ижевск

Пермь

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Тюмени был атакован НПЗ.

Позже в Генштабе обнародовали подробности спецопераций по поражению этого объекта, а также "Черноморнефтегаза".

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