Ростов, Таганрог и Ярославль оказались под атакой дронов: после взрывов был виден дым. Фото и видео
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В ночь на 27 июля ряд российских регионов подверглись атакам БпЛА. Взрывы звучали в Ростове и Таганроге Ростовской области, а также в Ярославле, долетели БпЛА и до Удмуртии.
Среди прочего, была атакована портовая инфраструктура в Ростове, сообщается также об ударах по железной дороге и нефтебазе "Росрезерва". Информацию об атаке документировал Telegram-канал Exilenova+.
Ростов-на-Дону
Про атаку на це російське місто стало відомо рано вранці.
"Ростов, момент прилета БПЛА", – подписали одно из снятых россянами видео в Exilenova+ около 4 часов.
Под ударом, по данным независимого российского издания ASTRA оказался Ростовский морской торговый порт: после взрывов над территорией объекта поднялся дым.
"OSINT-анализ ASTRA кадров от очевидцев подтверждает, что над портом после атаки зафиксирован дым в районе четвертого грузового района", – гласило сообщение.
В издании отметили, что Ростовский морской торговый порт (АО "Ростовский порт"), по информации самого предприятия, является универсальным перегрузочным комплексом.
"Порт является морским, несмотря на расположение на реке Дон, поскольку входит в систему Азово-Черноморского бассейна и обслуживает международное судоходство. Порт принимает суда под иностранными флагами, осуществляет открытие и закрытие государственной границы для международных судов. Из порта выполняются рейсы в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов", – рассказали журналисты.
АО "Ростовский порт" располагает четырьмя грузовыми районами: ул. Береговая, 30; Левобережная, 17 (Аксайский район); ул. Шоссейная, 49А; ул. 1-я Луговая, 42А.
Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разрушения в Ростове зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.
Чиновник утверждал, что "в результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах", в частности – на территории частного предприятия, складских сооружений".
Также сообщалось о возможном поражении объектов железнодорожной инфраструктуры.
Таганрог
Около 5 часов утра в Exilenova+ сообщили, что под обстрелом оказался также Таганрог в Ростовской области.
Россияне публиковали видео со звуками работы ПВО и взрывов в городе, после которых в небо поднялся дым.
Однако пока нет подробностей о том, куда именно попали украинские дроны.
Ярославль
ПВО работала также в городе Ярославле – административном центре Ярославской области. Местные жители публиковали видео, снятые в своих квартирах, на которых слышны мощные взрывы.
Была ли атака результативной – точно неизвестно. Однако косвенным подтверждением её успешности может служить то, что на выезде из Ярославля в направлении Москвы было перекрыто движение.
Сарапул
Этой ночью украинские дроны долетели и до российской Удмуртии.
Там взрывы и работу ПВО россияне слышали в городе Сарапул.
Там, по всей видимости, произошло попадание, по крайней мере, на окраинах города виден дым.
В Falcon Insight сообщили
об атаке на резервуарный парк ФГКУ "Комбинат "Горизонт" "Росрезерва".
ФГКУ "Комбинат "Горизонт" "Росрезерва" – это резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (в рамках формирования мобилизационного и государственного резервов).
В ряде регионов РФ приостанавливали работу аэропорты
По данным Falcon Insight, начиная с полуночи ограничения на прием и вылет самолетов в России вводились в таких городах, как:
- Саратов,
- Нижний Новгород,
- Чебоксары,
- Калуга,
- Ульяновск,
- Казань,
- Самара,
- Ярославль,
- Уфа
- Киров,
- Бугульма,
- Нижнекамск,
- Кострома,
- Уфа,
- Иваново,
- Ижевск
- Пермь
Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Тюмени был атакован НПЗ.
Позже в Генштабе обнародовали подробности спецопераций по поражению этого объекта, а также "Черноморнефтегаза".
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