В Тюмени атакован НПЗ: поднялся чёрный дым. Фото и видео

Днём 25 июля в Тюменской области РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали административный центр региона – город Тюмень.

Видео дня

После взрывов на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Кадры, снятые очевидцами на месте происшествия, собраны в Telegram-каналах Supernova+ и Exilenova+.

Атакован Тюменский НПЗ

В российской Тюмени, более чем в 2 тыс. км от Украины, Силы обороны с помощью беспилотников нанесли удары по Тюменскому НПЗ.

Главные истории дня

Местные жители запечатлели на фото и видео пожар, вспыхнувший на объекте после серии громких взрывов.

Судя по кадрам, на которых видно не одну столбу дыма, попаданий было как минимум три.

Одно из них, по данным Exilenova+, пришлось на установку глубокой очистки дизельного топлива.

Атаку признали и в России Один из популярных российских пропагандистских каналов отметил, что "ВСУшный БПЛА ВСУ упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Тюмени". Особенно обидело пропагандистов то, что из-за атаки местным властям пришлось "отменить празднование дня города".

"Местных жителей просят оставаться дома и покинуть набережную и площадь 400-летия Тюмени – там должен был состояться концерт группы "Песняры", – добавили абсурдности в ситуацию авторы паблика.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что "в результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ" и там "произошёл пожар".

Кроме того, он пригрозил наказанием россиянам, снимавшим последствия атаки.

Тем временем пожар на НПЗ усиливался.

Тюменский нефтеперерабатывающий завод (Тюменский НПЗ) — предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России. До 2021 года носил название Антипинский НПЗ. Это крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод России мощностью 7,5 млн тонн в год.

Ранее его уже атаковали украинские дроны.

Так, 8 октября 2025 года два БПЛА атаковали НПЗ на расстоянии 2000 км от Украины, в результате чего были повреждены ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.

6 июня 2026 года на одной из установок (паровой гидроочистной блок) произошёл масштабный пожар; российские власти категорически отрицали причастность дрона, заявив, что причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.

20 июня 2026 года произошла массированная атака БПЛА: губернатор области сообщил об отражении удара, падении обломков БПЛА на территории предприятия, эвакуации персонала и отсутствии повреждений завода, в то же время местные жители зафиксировали как минимум два мощных взрыва и столб дыма над объектом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 25 июля в российском Екатеринбурге был атакован склад Wildberries. После взрывов над городом поднялся дым. Правда, атака носила скорее "пристрелочный" характер: до складов дрон не долетел всего несколько метров, упав на автостоянке неподалеку от входов в здания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!