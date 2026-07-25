УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Тюмени атакован НПЗ: поднялся чёрный дым. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
15 минут
771
Горит НПЗ в Тюмени
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Днём 25 июля в Тюменской области РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали административный центр региона – город Тюмень.

После взрывов на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Кадры, снятые очевидцами на месте происшествия, собраны в Telegram-каналах Supernova+  и Exilenova+.

Атакован Тюменский НПЗ

В российской Тюмени, более чем в 2 тыс. км от Украины, Силы обороны с помощью беспилотников нанесли удары по Тюменскому НПЗ.

Местные жители запечатлели на фото и видео пожар, вспыхнувший на объекте после серии громких взрывов.

Судя по кадрам, на которых видно не одну столбу дыма, попаданий было как минимум три.

Одно из них, по данным Exilenova+, пришлось на установку глубокой очистки дизельного топлива.

Атаку признали и в России Один из популярных российских пропагандистских каналов отметил, что "ВСУшный БПЛА ВСУ упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Тюмени". Особенно обидело пропагандистов то, что из-за атаки местным властям пришлось "отменить празднование дня города".

Скриншот сообщения

"Местных жителей просят оставаться дома и покинуть набережную и площадь 400-летия Тюмени – там должен был состояться концерт группы "Песняры", – добавили абсурдности в ситуацию авторы паблика.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что "в результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ" и там "произошёл пожар".

Скриншот сообщения

Кроме того, он пригрозил наказанием россиянам, снимавшим последствия атаки.

Скриншот сообщения

Тем временем пожар на НПЗ усиливался.

Пожар на НПЗ усиливается
Пожар на НПЗ усиливается
Пожар на НПЗ усиливается

Тюменский нефтеперерабатывающий завод (Тюменский НПЗ) — предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России. До 2021 года носил название Антипинский НПЗ. Это крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод России мощностью 7,5 млн тонн в год.

Ранее его уже атаковали украинские дроны.

Так, 8 октября 2025 года два БПЛА атаковали НПЗ на расстоянии 2000 км от Украины, в результате чего были повреждены ректификационная колонна и часть системы водоснабжения.

6 июня 2026 года на одной из установок (паровой гидроочистной блок) произошёл масштабный пожар; российские власти категорически отрицали причастность дрона, заявив, что причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.

20 июня 2026 года произошла массированная атака БПЛА: губернатор области сообщил об отражении удара, падении обломков БПЛА на территории предприятия, эвакуации персонала и отсутствии повреждений завода, в то же время местные жители зафиксировали как минимум два мощных взрыва и столб дыма над объектом.

В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ
В российской Тюмени атакован НПЗ

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 25 июля в российском Екатеринбурге был атакован склад Wildberries. После взрывов над городом поднялся дым. Правда, атака носила скорее "пристрелочный" характер: до складов дрон не долетел всего несколько метров, упав на автостоянке неподалеку от входов в здания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

РоссияТюмень Война в УкраинеВзрывы в РоссииПотери России в войне с УкраинойпожарБПЛАРоссия - страна-агрессорНПЗ
Редакционная политика