ВСУ нанесли удары по "Черноморнефтегазу" и Тюменскому НПЗ: в Генштабе обнародовали подробности спецопераций

Силы обороны Украины в ночь на 26 июля нанесли удары по ряду важных объектов, связанных с военной и энергетической инфраструктурой России. Под удары попали цели в оккупированном Крыму, а также объекты на востоке Украины.

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Отдельно подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода в Тюмени. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по "Черноморнефтегазу" в Крыму и уничтожение ретранслятора дронов

В Генштабе сообщили, что был поражен объект "Черноморнефтегаз" в районе Внуково в оккупированном Крыму. Зафиксировано попадание по цели.

После оккупации полуострова эти объекты Россия использует для добычи, хранения и транспортировки газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения потребностей своих войск в Крыму.

Также украинские военные нанесли удар по наземному ретранслятору, который использовался для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера" в районе Черноморского.

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Такие системы позволяют увеличить дальность и стабильность управления дронами, которые Россия применяет для атак на Украину.

Кроме того, ВСУ поразили автомобильный мост в районе Выселок в Донецкой области, который российские войска использовали для логистики.

Под удары также попали склад беспилотников в районе Червонопоповки и место сосредоточения личного состава в Пурдивке в Луганской области.

Подтверждено поражение Тюменского НПЗ

Отдельно в Генштабе уточнили результаты предыдущих атак. В частности, подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода 25 июля.

Это одно из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири, которое перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для нужд российской армии.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля в Крыму был поражен логистический объект Wildberries.

В тот же день были поражены склады этого маркетплейса в Санкт-Петербурге и Твери.

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