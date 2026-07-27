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Россия атаковала Украину почти 150 дронами, силы ПВО сбили 123 из них: последствия в областях. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
2,2 т.
Мобильная огневая группа. Иллюстрационное фото
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В ночь на 27 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 147 дронов различных типов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 123 вражеские цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход атаки 27 июля

По данным Воздушных сил, ночью и утром враг атаковал 147 БПЛА ( ударными "Шахедами", в том числе реактивными, "Герберами", "Италмасами", а также дронами-имитаторами типа "Пародия") с направлений Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла (РФ), временно оккупированных Донецка и Гвардейского (Крым).

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 7 локациях.

Результаты боевой работы сил ПВО в ночь на 27 июля

Последствия ударов войск РФ 27 июля

Николаевская область

Утром войска РФ атаковали ударным БПЛА типа "Шахед" портовую инфраструктуру Николаевского района. Погиб 48-летний мужчина.

Сумская область

Россияне нанесли комбинированные удары по Сумам.

Зафиксировано 7 ударов управляемыми авиационными бомбами. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Специалисты ГСЧС обследовали территории и оказывали помощь гражданам.

Есть информация о пострадавших.

Также российские дроны нанесли удары по одному из предприятий и торговому центру. Тушение пожаров затруднялось постоянной угрозой повторных атак.

Россия наносила удары по Сумам
Россия наносила удары по Сумам
Россия наносила удары по Сумам

Все очаги возгорания ликвидированы.

Харьковская область

В Харьковской области россияне нанесли удар по городу Изюм. Трое человек получили ранения.

В городе также возникли два пожара: горели конструктивные элементы металлического ангара и складское здание общей площадью 500 кв. м.

Последствия ударов войск РФ по Изюму
Последствия ударов войск РФ по Изюму
Последствия ударов войск РФ по Изюму
Последствия ударов войск РФ по Изюму
Последствия ударов войск РФ по Изюму

Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.

Запорожская область

Утром 27 июля враг атаковал Запорожье. В результате атаки зафиксированы разрушения: вражеский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме. По состоянию на 05:12 в ОВА сообщали о двух пострадавших: 53-летней женщине и 52-летнем мужчине.

Впоследствии стало известно, что российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину.

А вот 22-летнего парня спасатели извлекли из-под завалов живым. Он находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет.

Наслідки ударів по Запоріжжю

Днепропетровская область

Также утром россияне атаковали Днепр.

На территории частного домовладения произошло возгорание. Взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажных домах. Повреждены также автомобили и магазин.

Последствия атаки войск РФ на Днепр.
Последствия атаки войск РФ на Днепр.
Последствия атаки войск РФ на Днепр.
Последствия атаки войск РФ на Днепр.
Последствия атаки войск РФ на Днепр.
Последствия атаки войск РФ на Днепр
Последствия атаки войск РФ на Днепр
Последствия атаки войск РФ на Днепр
Последствия атаки войск РФ на Днепр

Кроме того, россияне наносили удары по Никопольскому району: под обстрелом оказались Никополь и Марганецкая громада.

По данным ОВА, повреждены детский сад, инфраструктура, многоквартирные дома, частные дома, хлебный киоск. Ранения получили два человека, в том числе 6-летний ребенок. Еще одна женщина 59 лет будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе подверглись обстрелу райцентр, а также Васильковская и Добовиковская громады. Повреждены гимназия, предприятие и частный дом.

Погибла женщина.

В Павлограде в результате атаки войск РФ произошел пожар.

Россия наносила удары по населённым пунктам Днепропетровской области
Россия наносила удары по населенным пунктам Днепропетровской области
Россия наносила удары по населенным пунктам Днепропетровской области

Новость дополняется

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля враг нанес семь ударов КАБами по Сумской громаде. Пострадали пять человек.

В тот же день в Одессе затонуло иностранное судно GOLDEN LEO, подвергшееся вражеской атаке. По нему россияне нанесли удар 19 июля, тогда погибли 10 человек.

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