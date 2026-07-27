Россия атаковала Украину почти 150 дронами, силы ПВО сбили 123 из них: последствия в областях. Фото и видео

В ночь на 27 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 147 дронов различных типов.

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 123 вражеские цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Ход атаки 27 июля

По данным Воздушных сил, ночью и утром враг атаковал 147 БПЛА ( ударными "Шахедами", в том числе реактивными, "Герберами", "Италмасами", а также дронами-имитаторами типа "Пародия") с направлений Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла (РФ), временно оккупированных Донецка и Гвардейского (Крым).

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 7 локациях.

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Последствия ударов войск РФ 27 июля

Николаевская область

Утром войска РФ атаковали ударным БПЛА типа "Шахед" портовую инфраструктуру Николаевского района. Погиб 48-летний мужчина.

Сумская область

Россияне нанесли комбинированные удары по Сумам.

Зафиксировано 7 ударов управляемыми авиационными бомбами. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Специалисты ГСЧС обследовали территории и оказывали помощь гражданам.

Есть информация о пострадавших.

Также российские дроны нанесли удары по одному из предприятий и торговому центру. Тушение пожаров затруднялось постоянной угрозой повторных атак.

Все очаги возгорания ликвидированы.

Харьковская область

В Харьковской области россияне нанесли удар по городу Изюм. Трое человек получили ранения.

В городе также возникли два пожара: горели конструктивные элементы металлического ангара и складское здание общей площадью 500 кв. м.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.

Запорожская область

Утром 27 июля враг атаковал Запорожье. В результате атаки зафиксированы разрушения: вражеский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме. По состоянию на 05:12 в ОВА сообщали о двух пострадавших: 53-летней женщине и 52-летнем мужчине.

Впоследствии стало известно, что российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину.

А вот 22-летнего парня спасатели извлекли из-под завалов живым. Он находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет.

Днепропетровская область

Также утром россияне атаковали Днепр.

На территории частного домовладения произошло возгорание. Взрывной волной повреждены окна в нескольких многоэтажных домах. Повреждены также автомобили и магазин.

Кроме того, россияне наносили удары по Никопольскому району: под обстрелом оказались Никополь и Марганецкая громада.

По данным ОВА, повреждены детский сад, инфраструктура, многоквартирные дома, частные дома, хлебный киоск. Ранения получили два человека, в том числе 6-летний ребенок. Еще одна женщина 59 лет будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе подверглись обстрелу райцентр, а также Васильковская и Добовиковская громады. Повреждены гимназия, предприятие и частный дом.

Погибла женщина.

В Павлограде в результате атаки войск РФ произошел пожар.

Новость дополняется

Как сообщал OBOZ.UA, 26 июля враг нанес семь ударов КАБами по Сумской громаде. Пострадали пять человек.

В тот же день в Одессе затонуло иностранное судно GOLDEN LEO, подвергшееся вражеской атаке. По нему россияне нанесли удар 19 июля, тогда погибли 10 человек.

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