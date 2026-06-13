Под прицелом оказались порт, пункт перекачки нефти в России и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Фото и видео

Силы обороны в ночь на 13 июня атаковали дронами Волгоградскую область и Краснодарский край РФ. В первом из регионов под ударом оказался пункт перекачки нефти.

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Во втором российском субъекте атакован морской порт Темрюк. Подробности сообщили в российском независимом издании ASTRA и в Telegram-канале Exilenova+, поражения подтведили в Генштабе.

Силы обороны атаковали пункт перекачки нефти в Волгоградской области

Согласно данным Exilenova+, украинские дроны этой ночью охватили заботой центральный пункт подготовки и перекачки нефти в Ефимовке Волгоградской области РФ.

Это важный для транспортировки "черного золота" узел, где сырье из месторождений проходит очистку от воды, газа и примесей, после чего подается в магистральные нефтепроводы для дальнейшего транспортирования на нефтеперерабатывающие заводы либо на экспорт.

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Удар подтвердили и местные власти. Поражение законной военной цели – части нефтеинфраструктуры, питающей возможности агрессора продолжать войну – там назвали "террористической атакой преступного киевского режима".

"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации в течение ночи отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается", – заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Советник министра обороны Украины, волонтер и блогер Сергей Стерненко подчеркнул: атака на центральный пункт подготовки и перекачки нефти лишь усилит и без того набирающий обороны топливный кризис в стране-бензоколонке.

"Постоянные удары по нефтяной инфраструктуре агрессора приносят хорошие результаты. Дефицит бензина уже ощутили россияне в Московской, Ленинградской, Ульяновской, Владимирской, Архангельской областях и во многих других регионах страны – на заправках. АЗС вводят лимиты на бензин, а местные жители жалуются, что очереди на автозаправках уже как в Крыму", – написал Стерненко, подкрепив утверждение фото и видео с мест.

В Генеральном штабе подтвердили нанесение удара.

"В ночь на 13 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Волгоградской области РФ поразили цех подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия. Объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре Российской Федерации. В частности, он собирает и готовит нефть с месторождений Коробковского нефтегазового месторождения (Волгоградская область) и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия", – указано в сообщении.

На Кубани атакован морской порт

Громко было ночью также в Краснодарском крае, а именно – в районе города Темрюк. Там под ударом оказался одноименный морской порт.

"Силы обороны ночью нанесли удар по инфраструктуре морского порта Темрюк в Краснодарском крае. После поражения на территории морского терминала возник пожар", – сообщили в Exilenova+.

Здесь атаку также подтвердили местные власти – равно как и их волгоградские коллеги усмотревшие в поражении законной цели "терроризм".

"Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь", – написал глава региона Вениамин Кондратьев.

О масштабах "возгорания" можно судить уже хотя бы по тому, что к его тушению привлекли 96 человек и свыше 30 единиц техники.

Атакованный морской порт Темрюк является стратегическим универсальным перевалочным комплексом на побережье Азовского моря, который обеспечивает перевалку нефтепродуктов, химических грузов, зерна, угля и металла.

Другие удары по врагу на временно оккупированных территориях Украины и в РФ

По данным Генштаба, украинские военные нанесли результативные удары по военным целям на временно оккупированных территориях Украины.

Поражены пункты управления противника в районах Соледара Донецкой области и Верхней Криницы Запорожской области.

Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА в районах Хоромного Брянской области РФ, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки в Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.

Среди прочего поражены районы сосредоточения личного состава противника в районах Соледара и Успеновки Донецкой области, Голубовки Харьковской области, Привольного Запорожской области, Колотиловки Белгородской области РФ, а также Новых Юрковичей и Черноземного Городка Брянской области.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", — заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу. Поражены химкомбинат в Тольятти, два НПЗ в Татарстане и не только.

Также на днях ВСУ ударили по военному объекту РФ в бухте Севастополя и НПЗ "Афипский".

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