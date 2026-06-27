Минимум три попадания: "Фламинго" атаковали завод в Волгограде, задействованный в производстве ракетных комплексов. Фото и видео

Ранним утром 27 июня украинские ракеты FP-5 "Фламинго" нанесли удар по российскому Волгограду. Был атакован важный для государства-агрессора завод "Титан-Баррикады", где производят пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов баллистических ракет "Искандер-М" и стратегических "Ярс" и "Тополь-М".

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Зафиксированы как минимум три прилета, вспыхнул пожар. Подробности и видео из Волгограда собрал Telegram-канал Exilenova+.

Подробности атаки

В 03:25 в Волгоградской области объявили о "ракетной опасности" иприостановили работу местного аэропорта. И вскоре в регионе, в частности в его столице – Волгограде – раздались взрывы. После этого в небо поднялся дым

По данным Exilenova+ , в Волгоград этой ночью прилетели украинские "Фламинго". Их, в частности, засняли на видео местные жители.

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Россияне также сняли момент одного из прилетов.

По данным OSINT-сообщества world.militares, под ударом оказался военный завод "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" вВолгограде. Он является одним из ключевых предприятий российского ВПК, производит пусковые установки и компоненты для ракетных комплексов, в частности "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Кроме того, здесь производят артиллерийские системы крупного калибра (в частности, артиллерийские части для САУ "Мста-С" и комплексов "Берег").

Из-за этого "Титан-Баррикады" с 2022 года находится под международными санкциями, а сегодня попал ещё и в "санкционные списки" Сил обороны Украины.

"На фотографиях, которыми поделились жители, видно, что как минимум две ракеты "Фламинго" поразили два цеха", — писали в world.militares в 04:18.

Об этом же говорили и некоторые очевидцы.

К выводу, что атаке подвергся именно "Титан-Баррикады", пришли и в Falcon Insight.

По состоянию на 05:10 Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз) геолоцировал три попадания. По предварительным данным, две ракеты попали в цех №2 и производственный корпус цеха №38.

Третья "Фламинго" нанесла удар по цеху неизвестного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинские дроны атаковали Тульскую область РФ. Под ударом оказался химзавод "Азот" в Новомосковске.

Также на днях в России были поражены газоперерабатывающий и гелиевый заводы в Оренбурге и ЦКС "Владимир"..

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