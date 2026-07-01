В Пензе атакованы стратегические заводы: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

В российской Пензе 1 июля раздались взрывы. После них местные жители заметили дым над зданием одного из предприятий.

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Пожар вспыхнул, вероятно, на государственном Пензенском подшипниковом заводе, кроме того, россияне говорили об ударе по фабрике ОАО "Маяк"". Подробности сообщает Exilenovа+.

Под ударом — подшипниковый завод и фабрика "Маяк"

Около 7 часов утра в Exilenova+ сообщили, что жители Пензы начали сообщать об "атаке и, видимо, прилете".

Россияне также публиковали в сети кадры с дымом над одним из предприятий города.

"Местные пишут, что был атакован государственный подшипниковый завод", – добавили в канале.

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Кроме того, в российских соцсетях начали появляться сообщения о возможном поражении фабрики ООО "Маяк", производящей радиоэлектронную и военную продукцию.

Кроме того, в Exilenova+ утверждают, что определили местоположение ракурсов, которые прямо указывают на поражение "Научно-исследовательского института физических измерений".

Данное предприятие занимается разработкой датчиков избыточного и абсолютного давления, а также датчиков линейного и углового перемещения для авиационной техники. Продукция используется в самолетах, вертолетах и образцах вооружения, в частности в межконтинентальных ракетных комплексах "Булава", "Тополь-М", "Синева" и ракетных комплексах "Искандер". Входит в состав госкорпорации "Роскосмос".

"Поставляет датчики давления для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, а также датчики и измерительные системы для Су-34. Для Су-57 производит датчики абсолютного давления ДАВ-096, системы индикации температуры и охлаждения колес СИТУОК-01 и системы контроля параметров шасси СКПШ-01. Находится под санкциями США и Украины", — говорится в сообщении канала.

Со временем дым над Пензой становился все гуще, добавили в Exilenovа+.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБС продемонстрировали, как пробили коридор на Москву в российской системе ПВО.

Также сообщалось, что на днях ракеты "Фламинго" атаковали завод в Волгограде, задействованный в производстве ракетных комплексов.

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