Украина во второй раз атаковала нефтеперерабатывающий завод в Уфе, расположенный в 1300 км от линии фронта. Видео

1 июля силы обороны нанесли удар по столице российского Башкортостана – городу Уфа. Там уже во второй раз был поражен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Видео дня

Расстояние до поражённой цели – более 1300 км от линии фронта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно

В среду, 1 июля, Уфа подверглась второму "пакету" украинских "кинетических санкций".

"Уже во второй раз наши санкционные ответы на затягиваниеРоссией войны затронули нефтеперерабатывающий завод в Уфе –одного из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние – более 1300 километров от линии фронта", – отметил глава государства.

Зеленский также показал кадры с последствиями ударов по Уфе (первая часть ролика) и в Пензе, где, по словам президента, были нанесены удары по объекту российского ВПК, занимающемуся разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, которым РФ наносит удары по Украине.

Главные истории дня

Предыдущая атака произошла 23 июня: было зафиксировано поражение Н ПЗ и черный дым над ним.

"Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливый ответ на всё, что Россия делает против нас. Мир необходим, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна положить конец своей войне. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную меткость", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пензе раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул пожар. Сообщалось о вероятных ударах по ряду важных для Кремля производств: государственному подшипниковому заводу, фабрике "Маяк", которая, по данным российских СМИ, производит радиоэлектронную и военную продукцию.

Кроме того, речь шла о возможном поражении "Научно-исследовательского института физических измерений", где разрабатывают и изготавливают датчики избыточного и абсолютного давления, а также датчики линейного и углового перемещения для авиационной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!