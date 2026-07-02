Этой ночью состоялась та самая "месть Путина" за систематические удары Украины по военным объектам РФ и нефтеперерабатывающим мощностям, которые обеспечивают топливом армию оккупантов. Абсолютно террористический массированный удар был нанесён по Киеву. По состоянию на этот час известно о 13 погибших и более чем 80 раненых в украинской столице.

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На фото – то, что в российском Минобороны называют "объектами ВСУ и военно-промышленного комплекса", которые они якобы поразили "высокоточным оружием".

На самом же деле – разрушенные жилые многоэтажки, не все жители которых могли найти укрытие от российских ракет.

Военные преступники били по жилым кварталам всем, что у них было: крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, а также "шахедами".

Единственный ответ Москвы на очевидные успехи Украины в войне – террор против мирных жителей Киева. У Путина нет никаких новых решений: он продолжает пытаться залить свои провалы кровью мирных жителей.