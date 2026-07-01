Почему не бьют по большим стратегическим мостам в глубине и Украины, и РФ? Договорничок? Мы не трогаем ваши, а вы не трогаете наши?

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Почему же рашисты не бьют по большим стратегическим мостам через Днепр? Неважно, сколько именно таких мостов. Принцип от этого не меняется, если их уничтожить, то Украина нехило схлопнется. И на том же уровне, в РФ явно есть энное количество стратегических мостов, скажем через Волгу или через другие крупные реки, при уничтожении которых логистика РФ может тоже легко схлопнуться. Но мы наблюдаем полное бездействие как со стороны Украины что со стороны РФ по этим мостам. Никаких прилетов, и никаких атак. Почему?

Тут, конечно, легко свалиться в две основные версии:

1. Не могут, современных средств для уничтожения большого моста недостаточно

2. Есть договорняк, что "мы не трогаем ваши мосты, вы не трогаете наши"

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Обе эти версии неверные, и давайте я поясню

Начнем со второй версии. Я плохо представляю, о чем с Путиным можно договориться. Когда он держал свое слово и не нарушал его? Максимум, о чем с ним (в смысле с РФ) на текущий момент договариваются достоверно – это обмен пленными.

Ну скажем, у Путина есть средства, чтобы вот так раз и разрушить все важные мосты через Днепр. И мы верим ему на слово, что не будет трогать. А он так бац, в один день, и уничтожил все мосты. И все левобережье Украины на голодный паек подсадил, как сейчас Крым. И пошел в атаку, когда левобережье Украины осталось без снабжения. Вы верите, что Путин такое может сделать? Я тоже. Вы верите, что украинское руководство поверит Путину? Он ведь дал слово пацана. I rest my case

Остается первая версия. Что не могут уничтожить мосты. Она тоже не верная, любой мост РФ Украина может уничтожить если очень захочет. И РФ любой мост через Днепр тоже может уничтожить, тут правда если очень и очень и очень захочет. Вопрос только цены и времени, но есть нюансы.

Начнем с того, что еще с холодной войны все стратегические мосты строились с учетом атак и бомбардировок по ним злобными супостатами. Попасть в мост очень и очень сложно, он все ж таки довольно узкий, метров 20 в ширину, ну может 30. Основания выдержат чуть ли не ядерный удар. Перекрытия, по которым едут машины, разрушить легче, но и меняются они довольно быстро и оперативно. СССР так строил и был прав, и мосты остались, и думаю стратегия строительства тоже осталась в таких канонах.

Приведу классический исторический пример вьетнамской войны. Thanh Hóa Bridge (перевод: Челюсть Дракона). Стратегический мост соединяющий Северный Вьетнам с Южным. По которому Вьетконг снабжал свои наступающие части в Южном Вьетнаме. Бомбить его американцы начали в 1965 году. Сбрасывали просто сотни тысяч бомб. Разрушили они этот мост в 1972-ом году. 7 лет бомбежек и мост функционировал все это время. Добили только когда разработали и использовали бомбы с лазерным наведением, добили уже достаточно поврежденный, но просто мост был очень прочным, как я описал.

То есть теоретически уничтожить можно практически любой мост. Но цена такой операции может оказаться настолько высокой, что военного смысла в ней не будет. 7 лет уничтожали вьетнамский. И тут мне возразит внимательный читатель. В Херсоне, Антоновский мост уничтожили, так что орки бежали и оставили Херсон практически мирно. Давайте так, не совсем мирно. ВСУ настойчиво наступало с севера. Антоновский мост бомбили не 1 или 2 дня, его бомбили очень много недель. Я не помню точно, 3-4-6-8 недель, каждый день были новости о том, что по мосту были прилеты и вот они дырки в мосте, но транспорт продолжает движение. Сначала грузовики, а потом уже легковушки. Потратили туеву хучу хаймарсовских ракет, которые были супер точными. А мост продолжал стоять, и его бы даже бы восстановили, но прилеты были постоянными. Хаймарсы были близко, а противопоставить им ничего не могли. Сейчас научились бороться с Хаймарсами, но это другая история.

И опять мне читатель возразит. Ведь мосты в Перекопе, Армянске, Джанкое уничтожили! Да, уничтожили. Но они небольшие, расположены не так далеко (десятки, ну максимум сотня другая километров), плохо защищены. Можно запустить туда много недорогих дронов средней дальности, и рано или поздно привести этот мост в полную непригодность. Что вообще то небольшая цена, учитывая стратегическую ценность этих мостов, отрезается целый остров Крым.

А теперь посмотрим на стратегические мосты через Днепр. Что стоит РФ уничтожить ее? Вопрос, а чем? Шахедами? Да они маломощные, 50 кг взрывчатки для моста – это ни о чем. Даже много раз по 50 кг, все это чинится. Не говоря о тем, что там наверняка стоит защита и большинство Шахедов просто не долетят до цели.

Но есть Искандеры!

Которые нельзя смешить и которые очень точные. Они то да, считаются точными, но, по оценке экспертов "Вероятное круговое отклонение", у них при наводке по Глонассу где-то 50 метров. Это означает что 50 процентов ракет должны попасть в круг с радиусом 50 метров вокруг точки прицеливания. Есть модели Искандеров более точные, даже там 10-20 метров, но они много дороже и реже встречаются. И вообще, из за санкций, есть сведенья, что точность искандеров очень снизилась. Ширина моста, напомню, в нашем рассуждении где-то 20 метров Остальные улетят в молоко. Это означает что мы должны применить десяток другой (если не сотню другую) дорогих Искандеров чтобы повредить покрытие моста, которое чинится довольно быстро за несколько дней, а повредить основание (что равносильно уничтожению моста) они практически не могут. Но ведь есть еще и Кинжалы! Спешу успокоить вас, Кинжал – это тот же Искандер, он просто летит быстрее (каким образом это другая история).

Получается, у орков нет возможности уничтожать мосты. Напишите в комментах, если вы знаете другое оружие, что может мост уничтожить. Ну кроме ядерки и Орешника, у которого круг попадания исчисляется сотнями километров.

И тогда можно спросить, а почему Украина не бьет по стратегическим мостам в РФ. Мы же все видели исключительную точность дальнобойных дронов и даже уже ракет Фламинго по различным целям, с отличными результатами?

Оно, конечно, да, но есть опять-таки нюанс. Удары по НПЗ выдают жутко крутую картинку, один удачный прилет дрона, и мы наблюдаем крутейшую картину, черный дым над городом как при армегедоне, паника у орков, нефтяной дождь и т.д. Но проблема в том, что всю эту красоту создает не сам дрон, он служит искрой, из которого возгорается все это красивое пламя. Фламинго, конечно, много мощнее, но у них точность пока еще тоже слабое, отклонение в десятки метров. Попасть по большому заводу с большими цехами? Да, попадаем. По мосту – еще вряд ли. А простой дрон с сотней другой прилетит по мосту, если там не стоит парочка бензовозов – эффект слабоват

Но и тут можно возразить. Один дрон ничего не решает, а что, если отправить, десятки или сотни дронов на один мост, ведь разнесут? Возможно разнесут. Но надо помнить, что мостов 17 стратегических. Многие из них сдвоенные, автомобильные отдельно, ЖД отдельно. Так что их может быть и больше 30. Война не компьютерная игра, где можно ввести чит код и получить бесконечное здоровье, боезапас и т.д. У вас есть какое-то количество целей. Есть какое-то количество дронов. Вы выбираете, что лучше, уничтожить НПЗ в Москве? Завод дронов в Елабуге? Мост в Волгограде? Ведь если вы направите все дроны на мост в условном Волгограде, то на НПЗ или Елабугу уже не останется. Или наоборот. Ресурсы всегда ограничены. Так что в штабах наверняка выбирают самый оптимальный вариант. По материальному урону или по PR видимости я не знаю (ничего плохого нет в PR уроне тоже). Но это не так, что мы можем, но не сделаем акция. Т.к. руки связаны.

Но наберемся терпения. Все будет Украина. Может дойдут руки, то есть дроны, и до мостов.