Киев. Прицельная многочасовая атака на жилые дома. Сотни дронов. Десятки ракет. Страшные кадры. На этот момент 13 погибших.

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Эти люди были бы живы, если бы рядом не было монстра империи россия.

Той самой, которую все время почему-то нужно спасать, поддерживать , в которой, как в адской матрешке, всегда есть "другая россия", которую можно вытащить и предъявить миру в качестве "оттепели", "перестройки" или "прекрасной россии будущего".

И те, кто пытается соблюдать "нейтралитет", "объективность", кто посвящает вчера большие посты и статьи случайным российским жертвам ОТВЕТНЫХ атак, которые никогда не наносятся НА ЖИЛЫЕ ДОМА, а лишь на производства и ИСТОЧНИКИ этой войны, кто при этом пишет через запятую, а чаще игнорирует десятки ежедневных убийств россиянами в прямом эфире – убийств живых людей в течение четырех, а где-то и 12 лет – кто продолжает не замечать или сетовать на какую-то самостоятельно действующую "войну" – вы тоже часть механики и безответственности, безличных конструкций, этой войны.

Главные истории дня

Сегодня убиты люди. Убиты навсегда.

И они не жертвы "войны". Они жертвы россии и россиян.

И речь не только о страшных истерических атаках балистикой по жилым кварталам , как сегодняшней ночью, а ежедневные "рутинные" преступления – "человеческие сафари "охота дронами за жителями Херсонской области или Запорожья.

Преступления не путина, но россиян – граждан империи-террориста, которая должна прекратить свое существование.

Где путин (ленин-сталин) не случайность, а закономерность, где и "репрессии", "перегибы" и бесконечные войны и круги по адским граблями под водительством нквд-кгб-фсб – единственный modus vivendi этого монстра.

У россиян больше нет никакого права на эксперименты с "прекрасной россией будущего", подвергающего смертельной опасности соседей и весь мир.

Ибо пока этот монстр жив – в том числе благодаря мифологии о "прекрасной" и "другой" – он будет убивать и не замечать. Не замечать и заметать под ковер. И заставлять остальных забывать.

Страна прерывистого сознания травматиков, страна насилия и его нормализации, страна, готовая проглотить любое количество жертв – своих и чужих.

Страна – одна большая зона. Для кого-то комфорта, для кого-то ГУЛАГа, а на самом деле, это давно одна и та же зона.

"Нет двух Германий: доброй и злой" – писал Томас Манн.

Нет и не может быть никакой "другой россии", кроме той, чью деятельность мы видим не в заветных томиках сакрализированной и избавленной от какой-то либо ответственности за реальность литературы на полках и в соответствующей внедренной в головы миллионов мифологии и прекраснодушных разговорах, а на этих кадрах.

Сначала поэты и балеты – потом ракеты. И все это под шизофренические разговоры о "другой россии".

Отсутствие ответственности, отсутствие последствий, отсутствие преемственности и памяти – и снова по кругу.

И пока есть эта империя, ничего в этой связке не изменится.

Я не устану это повторять.

Мої щирі співчуття киянам.