Силы обороны сократили численность армии РФ ещё на 1230 оккупантов: свежие данные Генштаба

За сутки 28 июня Силы обороны Украины сократили численность российской оккупационной армии на 1230 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 402 тыс. 200 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 28 июня

За сутки 28 июня украинские воины сократили численность армии РФ еще на 1 230 оккупантов.

Количество уничтоженной вражеской техники и вооружений составило 2 277 единиц.

Уничтожено 3 танка, 1 боевая бронированная машина, 49 артиллерийских систем, 1 724 БПЛА оперативно-тактического уровня и 10 наземных робототехнических комплексов.

Также вражеские войска потеряли 477 единиц автомобильной, 6 единиц специальной техники и 7 крылатых ракет.

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Потери РФ за всё время полномасштабного вторжения

За всё время большой войны, с 24 февраля 2022 года до утра 29 июня 2026 года, украинские военные уничтожили 12 066 танков, 24 845 боевых бронированных машин, 44 969 артиллерийских систем, 1 901 РСЗО, 1 454 средства ПВО, 379 224 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 764 наземных робототехнических комплексов.

Также за этот период враг потерял 113 612 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4 366 единиц специальной техники.

За годы войны защитники сбили 4 797 крылатых ракет, 436 самолетов и 353 вертолета российской армии. Также украинские военнослужащие потопили 33 российских корабля и уничтожили 2 подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 июня Силы обороны нанесли удар по двум НПЗ в России, а в Крыму – по железнодорожному мосту.

Также днём ранее "Фламинго" атаковали завод в Волгограде, задействованный в производстве ракетных комплексов. Предприятие получило значительные разрушения.

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