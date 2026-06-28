В России пострадали сразу два НПЗ: дроны залетели на расстояние 700 км от фронта

В ночь на 28 июня украинские дальнобойные беспилотники нанесли удары сразу по двум российским нефтеперерабатывающим заводам. Один из них расположен в Краснодарском крае, а другой — в Ярославской области.

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Операцию провели украинские Силы обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ярославский НПЗ

Ночью был поражен Ярославский НПЗ, расположенный примерно в 700 километрах от украинской границы. НПЗ , известный как "Славнафта-ЯНОС", в городе Ярославль входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет до 15 млн тонн нефти в год, что позволяет заводу входить в пятерку крупнейших НПЗ страны по объемам переработки.

Славянский НПЗ

Также под удар попал Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае (Кубань), расположенный в 300 километрах от линии фронта. Объект является одним из важных предприятий топливной инфраструктуры юга России.

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Ведь подвергшийся атаке нефтеперерабатывающий завод поставляет топливо, в частности, на оккупированный украинский Крымский полуостров.

Владимир Зеленский написал в соцсети X, что удары на большие расстояния сокращают ресурсы, которые питают российскую военную машину, и ослабляют возможности РФ продолжать войну против Украины.

"Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют способность России вести эту войну. Каждый наш дальний санкционный удар означает меньше ресурсов, которые служат российской военной машине, и ещё один шаг к миру. Мы будем и дальше отвечать на российский террор. Я благодарю наших воинов за эти результаты! Я благодарен всем, кто нам помогает. Каждый, кто защищает Украину, также поддерживает силу Конституции", — заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ. Это был уже второй удар за текущий месяц по объекту, который снабжает топливом Москву.

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