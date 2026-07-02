В российском Кстово атакован НПЗ, произошел пожар: Генштаб раскрыл детали операции. Фото и видео

В ночь на 2 июля город Кстово Нижегородской области РФ подвергся очередной атаке беспилотников. Целью удара стал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

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После прилетов на объекте вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Что известно на данный момент

Утром жители Кстово и окрестных населенных пунктов пожаловались на звуки пролетающих БПЛА, после чего раздалось несколько мощных взрывов со стороны промышленной зоны.

В местных пабликах активно распространили фото и видеоматериалы, на которых зафиксированы несколько столбов густого черного дыма и открытое горение на территории предприятия. Жители города жалуются на сильное задымление.

Главные истории дня

На текущий момент руководство компании "Лукойл" официально инцидент не комментировало. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что с ночи регион отражает атаку БПЛА.

Чиновник утверждает, что силы ПВО уничтожили 30 беспилотников. Также нижегородской губернатор рассказал, что падение обломков вызвало "некритические повреждения" одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Картографическая веб-платформа NASA FIRMS, которая показывает активные пожары и тепловые аномалии по всему миру в реальном времени, подтверждает, что по состоянию на утро 2 июля завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" частично охвачен пожаром.

Заявление украинских военных

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удары по НПЗ в Кстово. Украинское военное командование заявило, что в ночь на 2 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе отметили, что предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

Значение объекта и последствия

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстовский НПЗ) – один из стратегических столпов российской нефтепереработки. Этот завод является четвертым по объёмам переработки заводом в России (проектная мощность составляет около 15-17 млн тонн нефти в год).

Завод до атак украинских БПЛА покрывал более 10% потребностей РФ в автомобильном бензине и обеспечивал порядка 30% потребления Московского региона. Кроме того, он является ключевым поставщиком топлива для нужд путинской армии.

Предприятие регулярно становится целью для украинских дальнобойных дронов, расстояние от границы составляет порядка 1100 км. Предыдущие атаки фиксировались в мае и июне 2026 года. Тогда из-за повреждений установок первичной переработки нефти (АВТ-5 и АВТ-6) завод уже частично приостанавливал работу, что усилило дефицит топлива в РФ.

Напомним, украинская кампания ударов средней и большой дальности в июне 2026 года достигла беспрецедентных масштабов. Массированные атаки по военным объектам и критической инфраструктуре вызвали каскадный эффект, который не только парализует логистику оккупационных войск, но и провоцирует острый дефицит бензина внутри России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что война, развязанная диктатором Владимиром Путиным в Украине, обращается против России в оккупированном ею Крыму. Удары украинских ракет и дронов нарушают вражескую логистику и маршруты снабжения, погружая полуостров в кризис, а местные "власти" прибегают к чрезвычайным мерам.

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