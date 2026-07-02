Поскольку после каждой массированной атаки на Киев появляются члены клуба критиков дронов-перехватчиков, и меня это уже достает, я попробую дать один ответ для всех.

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У каждой системы ПВО, как у Украины, так и у России, есть свои сильные и слабые стороны. У России сильная противоракетная ПВО, они сами десятилетиями производят комплексы ПРО. Но эта система оказалась малоэффективной против дронов. Поэтому наши дроны сбили много различного российского ПВО.

В Украине ситуация иная. Мы зависим от "Пэтриотов", которые находятся в дефиците, и являются единственным относительно эффективным оружием против баллистических ракет. Почему "относительно"? Потому что россияне уже давно адаптировали свои ракеты против "Патриотов", и процент сбиваемых ракет существенно снизился.

Если посмотреть статистику, то мы увидим следующие цифры:

Сбито/запущено:

0/4 ПКР 3М22 "Циркон";

4/24 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

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32/34 крылатых ракет Х-101;

8/8 крылатых ракет "Калибр";

4/4 КАР Х-59/69;

476/496 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

То есть можно сказать, что наша система эффективно работает против крылатых ракет и дронов, но проваливается, когда речь заходит о баллистике или "Цирконах" (которые летят с гиперзвуковой скоростью и атакуют на конечной траектории как баллистические ракеты). Крылатые ракеты эффективно сбивают и авиация, и другие ЗРК. Балистику и гиперзвук – только "Петриоты". И мы видим результат этого дефицита: из 28 таких ракет было сбито только 4. 24 ракеты по столице. Бедный Киев. Так как же противодействовать этому?

Делать то, что и сейчас делается. Уничтожать объекты ВПК, участвующие в цепочке создания таких ракет. И мы это делаем, кстати, с помощью дронов и крылатых ракет, причем с большей эффективностью, чем это делает РФ.

Да, понимаю, этого недостаточно, но каждая успешная атака на завод ВПК РФ – это комбинированная операция с использованием различных сил и средств, которая позволяет дронам и "Скальпам", "Нептунам" или "Фламинго" долететь до цели, преодолев российскую ПВО. Ужасно, конечно, что для планирования таких атак не задействуют экспертов из Facebook – это, конечно, повысило бы эффективность поражения, но что поделаешь, есть такой недостаток в существующей системе.

Можем ли мы повлиять на модернизацию существующих систем "Пэтриот" и увеличение их выпускных мощностей?

Думаю, да, но в очень ограниченной степени. Способны ли мы быстро построить противобаллистический щит, который сможет противостоять таким нашествиям? Давайте будем реалистами. Это задача на годы.

Поэтому держим кулаки за силы СОУ, чтобы они как можно быстрее обрушили цепочки производства российских ракет. В наших условиях это, пожалуй, самый эффективный метод противодействия комбинированным пророссийским ударам.