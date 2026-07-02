Россия нанесла удар КАБом по Днепропетровской области: погибла 7-летняя девочка, есть раненые

2 июля оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Синельниковскому району Днепропетровской области . В результате вражеского удара погибла 7-летняя девочка. Еще четверо человек, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его информации, от российского удара пострадала целая семья.

Под атакой оказалась Богиновская община Синельниковского района. В результате атаки погибла 7-летняя девочка.

Также ранения получили ещё четверо человек. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 11-летнюю девочку.

Кроме неё, госпитализировали ещё троих взрослых. Двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, в больнице скончалась 15-летняя Карина Кот из Орехова, которая более трех недель боролась за жизнь после тяжелого ранения в результате российского удара по Запорожью 8 июня. С момента атаки девушка находилась без сознания.

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Во время того же обстрела пострадали также мама девочки Алина Кот и бабушка Светлана. Мать Карины скончалась в больнице 20 июня. В то же время бабушку после лечения выписали.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на четверг, 2 июля, страна-агрессор Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, основной удар пришелся на Киев. На данный момент уже известно о 18 жертвах, а также о разрушениях в различных районах столицы и Киевской области.

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