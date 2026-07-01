"Оккупанты лишили ребёнка будущего": в Запорожье скончалась школьница, пострадавшая от удара РФ. Фото

В больнице скончалась 15-летняя школьница из Орехова Карина Кот. Она получила тяжелые ранения в результате вражеского обстрела Запорожья 8 июня, с тех пор медики боролись за жизнь девочки.

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Ранее скончалась мама Карины, Алина Кот, которая пострадала во время того же обстрела. О смерти тяжело раненой девочки сообщили Ореховская районная газета "Трудовая слава" и Ореховский УВК № 2 имени В.А. Лазаряна, где училась Карина.

Что известно об убитой Россией девочке

Спустя более трёх недель после ранения в больнице скончалась школьница Карина Кот из Орехова.

Карина, которая уже перешла в 9 класс, получила тяжелые ранения в результате российского удара по Хортицкому району Запорожья 8 июня. Все это время она так и не приходила в сознание. А медики, несмотря на все усилия, не смогли спасти жизнь девочки.

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"Сердце разрывает боль. Печаль окутывает душу от новости о том, что погас солнышко нашей Карины Кот. В ночь на 30 июня остановилось сердце нашей ученицы 9-Б класса Карины Кот. Она была тяжело ранена в результате вражеского российского обстрела на улице Новгородской в Запорожье 8 июня. Ее жизнь только начала расцветать, ее мечты оборвала ужасная война. Ей шел 15-й год, она хорошо училась, была красивой, доброй, приветливой, у нее было нежное белое личико и ровные длинные волосы. Была... Трудно осознать. Глубокие соболезнования ее семье. Скорбит вся наша школьная семья. Будем помнить. Не забудем", – написали на странице учебного заведения в Facebook.

В тот день вместе с Кариной были ранены также ее бабушка Светлана и мама Алина. 20 июня стало известно, что Алина скончалась в больнице.

"Мама Алины (бабушка Карины. – Ред.) получила наименьшие травмы. Слава Богу, через несколько дней её уже выписали из больницы. А вот спасти саму Алину так и не удалось. Врачи боролись за её жизнь, она даже пришла в сознание. Но, к сожалению, так и не дожила до своих 43 лет. Её похоронили 20 июня", — рассказывала журналистам близкая подруга семьи Елена.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июня Россия атаковала ударными дронами спальный район Запорожья. Тогда сообщалось, что двое человек погибли, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших были четверо детей — 5, 10, 13 и 12 лет, а также 17-летний парень и 15-летняя Карина.

В тот день на месте погибли две работницы торговых киосков, расположенных рядом с остановкой общественного транспорта, по которой пришелся удар.

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