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"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото

Илья Рябинин
War
4 минуты
2,4 т.
'Смеялись, всегда веселые': коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
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В Запорожье оплакивают жертв российской дроновой атаки 8 июня, в результате которой погибли две женщины, Елена и Лилия. В городе продолжается разбор изуродованных торговых киосков и обломков, а горожане до сих пор сносят цветы к месту попадания.

Об этом сообщает Суспільне Запоріжжя. Друзья-коллеги погибших женщин поделились с журналистами воспоминаниями о погибших.

Последствия удара по Запорожью

Обе погибшие работали в торговых киосках, который расположен рядом с остановкой транспорта в центре спального района города, куда попал беспилотник.

"Очень позитивные люди были, смеялись, всегда веселые. Девушки хорошие были. Еще вчера улыбались и вместе пили кофе. Я просто не могу понять, зачем сюда... Это же не центр принятия решений, чтобы запускать сюда вот эту всю гадость. Здесь постоянное движение, постоянно люди, больница – людей немало", – вспоминает Юлия.

"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото

По словам женщины, когда дрон взорвался, женщины до последнего верили, что их подруги живы, и отчаянно пытались их найти. Юлия нашла Елену и позвала на помощь. Прохожие пытались спасти женщину, но было поздно.

"Когда все это произошло, я за киоском оббегала и сразу нашла ее здесь. Позвала людей, мальчик прибежал и сразу сказал, что она уже все. Она очень хорошая женщина была", — рассказывает она.

Елене было 57 лет, у нее остались двое сыновей сыновья и пожилая больная мать, вспоминает сквозь слезы Оксана:

"Лена обычно была немного сдержанная, а вчера жизнерадостная такая была", – говорит женщина.

"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото

Что касается Лилии, то все сначала думали, что спряталась, но когда дым развеялся, выяснилось, что укрытие не смогло ее обезопасить. Впоследствии спасатели вынесли ее тело. Лилии было 32, у нее осталось двое детей, аее муж сейчас на фронте.

"Когда мы ближе подошли, там оно все так сложилось, и мы понимаем, что там было нереально выжить. Очень позитивная Лиля была, очень позитивная, всегда смеется, всегда веселая...", – говорит Юлия.

"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото
"Смеялись, всегда веселые": коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото

Напомним, в понедельник, 8 июня, армия России ударила дронами-камикадзе по Запорожью. В результате атаки погибли две женщины, еще 24 человека получили ранения, среди них пятеро детей. Среди пострадавших, по словам чиновника, четверо детей и двое подростков.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты начали применять новую тактику атак на Запорожье, используя ударные беспилотники Shahed-136 для доставки FPV-дронов непосредственно в город. Один из них занес дроны в центр Запорожья и хаотично разбросал их по гражданским объектам города.

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