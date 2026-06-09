'Смеялись, всегда веселые': коллеги рассказали о двух женщинах, которых РФ убила ударом по Запорожью. Фото

В Запорожье оплакивают жертв российской дроновой атаки 8 июня, в результате которой погибли две женщины, Елена и Лилия. В городе продолжается разбор изуродованных торговых киосков и обломков, а горожане до сих пор сносят цветы к месту попадания.

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Об этом сообщает Суспільне Запоріжжя. Друзья-коллеги погибших женщин поделились с журналистами воспоминаниями о погибших.

Последствия удара по Запорожью

Обе погибшие работали в торговых киосках, который расположен рядом с остановкой транспорта в центре спального района города, куда попал беспилотник.

"Очень позитивные люди были, смеялись, всегда веселые. Девушки хорошие были. Еще вчера улыбались и вместе пили кофе. Я просто не могу понять, зачем сюда... Это же не центр принятия решений, чтобы запускать сюда вот эту всю гадость. Здесь постоянное движение, постоянно люди, больница – людей немало", – вспоминает Юлия.

По словам женщины, когда дрон взорвался, женщины до последнего верили, что их подруги живы, и отчаянно пытались их найти. Юлия нашла Елену и позвала на помощь. Прохожие пытались спасти женщину, но было поздно.

"Когда все это произошло, я за киоском оббегала и сразу нашла ее здесь. Позвала людей, мальчик прибежал и сразу сказал, что она уже все. Она очень хорошая женщина была", — рассказывает она.

Елене было 57 лет, у нее остались двое сыновей сыновья и пожилая больная мать, вспоминает сквозь слезы Оксана:

"Лена обычно была немного сдержанная, а вчера жизнерадостная такая была", – говорит женщина.

Что касается Лилии, то все сначала думали, что спряталась, но когда дым развеялся, выяснилось, что укрытие не смогло ее обезопасить. Впоследствии спасатели вынесли ее тело. Лилии было 32, у нее осталось двое детей, аее муж сейчас на фронте.

"Когда мы ближе подошли, там оно все так сложилось, и мы понимаем, что там было нереально выжить. Очень позитивная Лиля была, очень позитивная, всегда смеется, всегда веселая...", – говорит Юлия.

Напомним, в понедельник, 8 июня, армия России ударила дронами-камикадзе по Запорожью. В результате атаки погибли две женщины, еще 24 человека получили ранения, среди них пятеро детей. Среди пострадавших, по словам чиновника, четверо детей и двое подростков.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты начали применять новую тактику атак на Запорожье, используя ударные беспилотники Shahed-136 для доставки FPV-дронов непосредственно в город. Один из них занес дроны в центр Запорожья и хаотично разбросал их по гражданским объектам города.

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