Вражеский 'Шахед' занес в центр Запорожья FPV-дроны и разбросал их по гражданским целям: Федоров рассказал детали

Российские оккупанты начали применять новую тактику атак на Запорожье, используя ударные беспилотники типа "Шахед" для доставки FPV-дронов непосредственно в город. Один из таких беспилотников занес дроны в центр Запорожья и хаотично разбросал их по гражданским объектам города.

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Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в последнее время ситуация с безопасностью в регионе изменилась из-за попыток российских войск усилить террор против гражданского населения.

Россия меняет тактику атак на Запорожье

Федоров отметил, что украинские военные продолжают наносить удары по логистике российских войск на временно оккупированных территориях и сдерживают продвижение врага на Запорожском направлении. В ответ оккупанты пытаются оказывать психологическое давление на жителей областного центра.

По словам руководителя области, в последние месяцы российские войска модернизировали отдельные средства поражения и начали применять новые способы атак.

"Вчера враг использовал "Шахед", который занес в центр города FPV-дроны и просто хаотично разбросал по гражданским целям", – заявил Федоров.

Власти расценивают такие действия как очередную попытку запугивания населения и создание дополнительной угрозы для гражданской инфраструктуры города.

Для защиты города усиливают антидронные средства

Начальник ОВА сообщил, что несколько раз в день проводятся координационные совещания с участием военных, представителей силовых структур и объектов критической инфраструктуры.

По его словам, сейчас полностью удовлетворены все заявки военных по средствам противодействия вражеским FPV-дронам на территории Запорожья. Также принято решение о дополнительном обучении личного состава для борьбы с новыми угрозами.

Особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры. Часть объектов планируют оборудовать специальными антидроновими сетками, которые должны усложнить поражение целей беспилотниками.

"Наша задача – не дать врагу обстреливать областной центр", – подчеркнул Федоров.

По его данным, только за прошедшие сутки российские войска выпустили по Запорожью 54 FPV-дрона. До целей смогли добраться только восемь из них, остальные удалось нейтрализовать благодаря работе сил обороны и средств противодействия беспилотникам.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 4 июня агрессор обстрелял Запорожье ударными беспилотниками. Под вражескими ударами оказались жилые дома, школа и общественный транспорт, в результате чего пострадали мирные жители. В результате обстрела погибла 44-летняя женщина. Еще 16 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Вечером 5 июня враг снова атаковал Запорожье. Под воздушный удар попала одна из автозаправок в Космическом районе города; есть раненые.

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