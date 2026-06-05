Оккупанты ударили по АЗС в Запорожье: есть пострадавшие

Российская оккупационная армия вечером 5 июня атаковала Запорожье. Под воздушный удар попала одна из автозаправок в Космическом районе города; известно о раненых.

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Об обстреле сообщил начальник Запорожской ОВА (ОГА) Иван Федоров. По состоянию на 19:40 в своем Telegram-канале он информировал, что травмы получили два человека. Один из пострадавших был госпитализирован.

Что предшествовало

Вечером 4 июня агрессор обстрелял Запорожье ударными беспилотниками. Под вражескими ударами оказались жилые дома, школа и общественный транспорт, в результате чего пострадали мирные жители.

По состоянию на утро пятницы была информация об одной жертве обстрела. Это 44-летняя женщина. Еще 16 человек получили ранения, среди них 9-летний ребенок

В горсовете ранее отчитывались, что всего с начала полномасштабного вторжения в Запорожье было повреждено 1417 многоквартирных домов и 3375 домов в частном секторе, выбито/повреждено около 50 000 окон.

Как писал OBOZ.UA:

– 5 июня ВС РФ атаковали гражданскую инфраструктуру в Чернобаевском районе Херсонской области, попав по автозаправочной станции. В результате этого погибла женщина, минимум восемь гражданских пострадали.

– В течение 4 июня противник бил по населенным пунктам Днепропетровщины, в частности по жилым домам, предприятию, АЗС и автомобилям. На утро пятницы сообщалось о по меньшей мере двух жертвах и двух раненых жителях области.

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