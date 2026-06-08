Россия атаковала ударными дронами спальный район Запорожья: два человека погибли, 15 травмированы. Фото

Армия России ударила дроном-камикадзе по Запорожью. В результате атаки погибли две женщины, 18 человек получили ранения .

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Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Среди пострадавших, по словам чиновника, четверо детей и двое подростков.

"В результате атаки погибли две женщины. 18 человек нуждались в медицинской помощи, в том числе, четверо детей - 5, 10, 13 и 12 лет, а также парень и девушка 17 и 15 лет", – заявил он, отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время, по данным пресс-службы ГСЧС Украины, в результате обстрела загорелся частный жилой дом, пожар удалось потушить. Также были повреждены магазин, расположенные рядом постройки и автомобиль без дальнейшего возгорания.

В пресс-службе полиции заявили, что дрон Shahed-136 ударил по остановке общественного транспорта и торговым киоскам тогда, когда люди возвращались домой. Другой беспилотник попал в частный жилой дом.

Напомним, утром 7 июня российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Запорожью. В результате вражеской атаки в областном центр погиб 56-летний мужчина. Для террора мирного населения путинские войска применили авиабомбы.

Также OBOZ.UA сообщал,российские оккупанты начали применять новую тактику атак на Запорожье, используя ударные беспилотники типа "Шахед" для доставки FPV-дронов непосредственно в город. Один из таких беспилотников занес дроны в центр Запорожья и хаотично разбросал их по гражданским объектам города.

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