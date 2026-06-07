Запорожье частично обесточено после атаки РФ: вспыхнул пожар, есть погибший

Утром 7 июня российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Запорожью. Вследствие вражеской атаки в областном центр погиб 56-летний мужчина.

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Для террора мирного населения путинские войска применили авиабомбы. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Последствия обстрелов

По информации ОВА, серия взрывов в Запорожье прогремела около 5:00 утра. Перед этим жителей областного центра предупреждали об угрозе обстрела управляемыми авиабомбами.

Вследствие атаки врага один из районов Запорожья был частично обесточен. Энергетики работают, чтобы вернуть потребителям электроэнергию.

Также сообщалось, что после повторного удара в Запорожье произошел пожар. На месте атаки работают экстренные службы.

В ГСЧС проинформировали, что в результате российской атаки погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Оккупанты нанесли удар БПЛА по пригороду областного центра.

Предварительно, в результате атаки погиб 56-летний мужчина, водитель маршрутного микроавтобуса, стоявший на конечной остановке. Информация о количестве травмированных уточняется. На месте происшествия работали все экстренные службы.

Напомним, 6 июня российские войска атаковали Запорожье. В областном центре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

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