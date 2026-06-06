Войска РФ атаковали критическую и промышленную инфраструктуру Запорожья: 2 человека погибли, 5 пострадали

Утром 6 июня российские войска атаковали Запорожье. В облцентре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности.

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Погибли два человека, есть также пострадавшие. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно об атаке РФ на Запорожье и ее последствиях

О взрывах в Запорожье Федоров сообщил в 05:36 утра. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за вражеских БпЛА.

Вскоре чиновник рассказал, что враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру облцентра.

"Россияне запускают беспилотники по областному центру. В результате вражеских атак есть повреждения на объектах критической и промышленной инфраструктуры. Два работника одного из объектов после атаки не выходят на связь", – писал Федоров в 06:37.

Уже через 10 минут стало известно: оба мужчины погибли. Их тела обнаружили на месте удара.

Атака тем временем продолжалась. Уже в 07:47 Федоров сообщил о попадании вражеского дрона по автостоянке неподалеку от многоэтажного жилого дома в одном из районов города. На месте прилета вспыхнул пожар.

"По предварительной информации, травмирована женщина. Тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", – написал начальник Запорожской ОВА.

По состоянию на 08:19 было известно уже о пяти пострадавших.

"Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Уже пять человек обратились за медицинской помощью", – писал тогда Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

Также накануне враг бил по Донецкой области. Известно, что погибли четыре человека, семеро получили ранения.

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