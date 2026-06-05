Враг бил по Донецкой области: погибли четыре человека, семеро раненых. Фото

В пятницу, 5 июня российские захватчики в очередной раз атаковали с воздуха Дружковку и Николаевку в Донецкой области. Из-за очередного российского военного преступления 4 гражданских лиц погибли, еще 7 были ранены.

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Всего из-за указанных ударов в населенных пунктах повреждены 5 многоквартирных домов. Об этом сообщила прокуратура области.

Удары по Дружковке и Николаевке

Дружковку враг атаковал с помощью авиабомб и FPV-дронов. В результате нескольких обстрелов ранены 46-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 54, 66 и 73 лет, отметили в прокуратуре. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и перелом бедра.

Кроме того, российские войска сбросили четыре авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК на Николаевку. В результате попадания средств поражения по жилой застройке погибло четверо гражданских горожан, еще трое были тяжело травмированы.

В прокуратуре подчеркнули – речь идет об очередных военных преступлениях российских оккупантов. Соответственно, начато новое расследование по уголовным производствам первой и второй части статьи 438 УК Украины – статьи о военных преступлениях.

Что предшествовало

Еще первого июня оккупанты сбросили сразу три авиабомбы на жилые дома в Дружковке. Тогда из-за очередной атаки захватчиков пятеро местных гражданских лиц получили ранения.

А сегодня российские войска совершили военное преступление на Херсонщине – они атаковали автозаправочную станцию в Чернобаевском районе. В результате этого удара погибла женщина, есть раненые среди гражданских.

В Одесской области в результате ракетного удара российских войск пострадали девять гражданских лиц. Атака была осуществлена днем с применением баллистической ракеты по объекту гражданской инфраструктуры.

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