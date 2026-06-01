Оккупанты сбросили три авиабомбы на многоэтажки в Дружковке: есть раненые

Оккупанты сбросили три авиабомбы на жилые многоэтажки в Дружковке, что в Донецкой области. Из-за атаки пятеро гражданских получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. По факту обстрела правоохранители начали досудебное расследование.

По информации следствия, 1 июня 2026 года российские военные атаковали Дружковку тремя авиационными бомбами ФАБ-250. Боеприпасы попали в многоквартирные жилые дома.

В результате удара ранения получили пятеро гражданских в возрасте от 20 до 68 лет. Среди пострадавших четверо мужчин и одна женщина. Врачи диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и сотрясение головного мозга.

По меньшей мере пять многоэтажек подверглись разрушениям.

"При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в прокуратуре.

