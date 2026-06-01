Поражен резервуар: появились спутниковые снимки последствий атаки СБУ на нефтебазу в Армавире

Мария Дрофич
War
После атаки украинских беспилотников, на линейно-производственной диспетчерской станции в российском Армавире поврежден по меньшей мере один резервуар. Кроме того, один из пораженных ранее резервуаров нефтебазы до сих пор не восстановили.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs. На фотографиях видны последствия удара по линейно-производственной диспетчерской станции в Армавире.

Из обнародованных снимков следует, что поврежден по меньшей мере один резервуар. Кроме того, на территории станции остается еще один резервуар, который поразили ранее. На момент съемки, он разрушен.

Удар по нефтебазе в Армавире

В ночь на 30 мая беспилотники атаковали нефтебазу ООО "Южная нефтяная компания", расположенную в Армавире Краснодарского края РФ. Удар вызвал повреждение объектов инфраструктуры предприятия и пожар.

После атаки российские власти призвали население не паниковать и пользоваться исключительно официальными сообщениями.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил атаку. По словам главы государства, точный удар осуществили воины СБУ.

"Новые наши дальнобойные санкции, и это 500 километров от нашей государственной границы. Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла", – написал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны 28 и 29 мая также ударили по Волгоградскому НПЗ, входящему в структуру компании "Лукойл", поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и пункты управления беспилотниками.

РоссияПотери России в войне с УкраинойВзрывы в Россиинефтьспутник
