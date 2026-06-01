Попытка Российской Федерации вести войну на истощение привела к системному логистическому параличу, который окончательно уничтожает ее оккупационную способность на южном направлении.

Видео дня

Анализ карты эволюции украинской килзоны Клемана Молена за 2026 год демонстрирует коренное качественное изменение характера боевых действий: зона гарантированного поражения российских тылов украинскими беспилотниками расширилась на весь бассейн Азовского моря, Крым и линию фронта. Сухопутный коридор в Крым сейчас полностью находится под огневым контролем украинских дронов среднего радиуса действия (мидлстрайков). Министр обороны Украины Федоров официально заявил о начале масштабной логистической операции по полному отрезанию Запорожского направления и Крыма от сообщения с Российской Федерацией. Новая автомобильная и железнодорожная магистрали, которые оккупанты построили вдоль побережья Азовского моря от Ростова через Бердянск и Мелитополь до Джанкоя, заблокированы для частного транспорта. На обочинах зафиксированы десятки сожженных российских бензовозов и военных фур, которые командование РФ не успевает эвакуировать. Российские военные корреспонденты констатируют логистическую катастрофу в обеспечении группировок войск "Днепр" и "Восток", поскольку поставки боеприпасов, медикаментов и продовольствия на Запорожском направлении практически остановлены.

Эта ситуация полностью повторяет логику разгрома херсонского плацдарма оккупантов в 2022 году, когда уничтожение Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов лишило российские войска снабжения и заставило их к отступлению. Российская дивизия во время интенсивных боев требует 1000 тонн материальных средств в сутки, что технически невозможно обеспечить лодками или понтонными переправами. В нынешней позиционной войне истощения, где господствуют укрепленные опорные пункты и беспилотники, численное преимущество миллионной группировки РФ, их танки и артиллерия не имеют никакого значения без стабильной логистики. Российская армия останется на фронте без снабжения, поскольку отодвинуть склады дальше вглубь территории России невозможно из-за увеличения радиуса действия украинских дронов, а эффективной антидроновой защиты в мире до сих пор не создано.

Паралич логистики, продемонстрированный на сухопутном коридоре в Крым, в сочетании с невозможностью решить проблему дронового господства, означает, что удержание Запорожской, Херсонской областей и Крыма для России становится лишь вопросом времени. Возможное освобождение Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и выход к Перешейку — это уже не фантазия, а вполне мыслимый результат при сохранении нынешней динамики еще в течение двух-трех лет. Россия не сможет ничего с этим поделать, потому что ее армия на юге превращается в изолированный, лишенный снабжения контингент, обреченный повторить судьбу правобережного Херсона.