Блог | Логистический паралич: отступит ли российская армия на юге
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Попытка Российской Федерации вести войну на истощение привела к системному логистическому параличу, который окончательно уничтожает ее оккупационную способность на южном направлении.
Анализ карты эволюции украинской килзоны Клемана Молена за 2026 год демонстрирует коренное качественное изменение характера боевых действий: зона гарантированного поражения российских тылов украинскими беспилотниками расширилась на весь бассейн Азовского моря, Крым и линию фронта. Сухопутный коридор в Крым сейчас полностью находится под огневым контролем украинских дронов среднего радиуса действия (мидлстрайков). Министр обороны Украины Федоров официально заявил о начале масштабной логистической операции по полному отрезанию Запорожского направления и Крыма от сообщения с Российской Федерацией. Новая автомобильная и железнодорожная магистрали, которые оккупанты построили вдоль побережья Азовского моря от Ростова через Бердянск и Мелитополь до Джанкоя, заблокированы для частного транспорта. На обочинах зафиксированы десятки сожженных российских бензовозов и военных фур, которые командование РФ не успевает эвакуировать. Российские военные корреспонденты констатируют логистическую катастрофу в обеспечении группировок войск "Днепр" и "Восток", поскольку поставки боеприпасов, медикаментов и продовольствия на Запорожском направлении практически остановлены.
Эта ситуация полностью повторяет логику разгрома херсонского плацдарма оккупантов в 2022 году, когда уничтожение Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов лишило российские войска снабжения и заставило их к отступлению. Российская дивизия во время интенсивных боев требует 1000 тонн материальных средств в сутки, что технически невозможно обеспечить лодками или понтонными переправами. В нынешней позиционной войне истощения, где господствуют укрепленные опорные пункты и беспилотники, численное преимущество миллионной группировки РФ, их танки и артиллерия не имеют никакого значения без стабильной логистики. Российская армия останется на фронте без снабжения, поскольку отодвинуть склады дальше вглубь территории России невозможно из-за увеличения радиуса действия украинских дронов, а эффективной антидроновой защиты в мире до сих пор не создано.
Паралич логистики, продемонстрированный на сухопутном коридоре в Крым, в сочетании с невозможностью решить проблему дронового господства, означает, что удержание Запорожской, Херсонской областей и Крыма для России становится лишь вопросом времени. Возможное освобождение Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и выход к Перешейку — это уже не фантазия, а вполне мыслимый результат при сохранении нынешней динамики еще в течение двух-трех лет. Россия не сможет ничего с этим поделать, потому что ее армия на юге превращается в изолированный, лишенный снабжения контингент, обреченный повторить судьбу правобережного Херсона.