'Поработали' ракеты и БПЛА, у врага большие потери: всплыли подробности атаки на Перевальное. Фото

Во временно оккупированном Крыму , в районе Перевального, 28 мая 2026 года был зафиксирован удар по военному объекту российских оккупационных сил. По предварительным данным, для атаки применялись ракеты и реактивные беспилотники.

Сообщается о потерях среди личного состава и повреждениях инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Речь идет о поражении места дислокации 126 отдельной бригады береговой обороны (в/ч 12676), которая расположена в районе населенного пункта Перевальное на территории временно оккупированного Крыма.

По имеющейся информации, удар был нанесен с применением двух ракет и двух реактивных беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки повреждения получили помещения казарм и столовой воинской части. Также сообщается о потерях среди личного состава.

По предварительным данным, было ликвидировано 15 военнослужащих, еще 26 получили ранения различной степени тяжести. Информация о последствиях уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, после взрывов на территории нефтебазы в Феодосии продолжается пожар, дым растянулся на 9,5 километров в сторону моря. Взрывы во временно оккупированном Крыму прогремели в ночь на 30 мая. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил поражение нефтебазы в Феодосии.

