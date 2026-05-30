Шлейф дыма растянулся на 9,5 км: новые подробности пожара после атаки на нефтебазу в Феодосии

После взрывов на территории нефтебазы в Феодосии продолжается пожар, дым растянулся на 9,5 километров в сторону моря. Взрывы во временно оккупированном Крыму прогремели в ночь на 30 мая.

Об этом сообщило издание Радио Свобода. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил поражение нефтебазы в Феодосии.

Что известно

"Пожар после атаки на нефтебазу в Феодосии. Шлейф дыма растянулся по ветру на 9,5 км в сторону моря", – говорится в сообщении.

"Птицы СБС прикурили танкер теневого флота и две нефтебазы – в Таганроге и Феодосии", – написал он.

В России атаку не комментировали.

Что предшествовало

В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы.Под ударом снова оказалась нефтебаза в Феодосии.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что пилоты Сил беспилотных систем ночью наведались в Таганрог в Ростовской области РФ. На военном аэродроме они уничтожили два вражеских самолета Ту-142.

