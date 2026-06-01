Действия на упреждение, но не только: что стоит за круговой обороной украинских городов и почему это не повод для паники

Украинское информационное пространство встревожили сообщения о том, что в ряде регионов готовят круговую оборону городов. В частности, работы по укреплению ведутся на Киевщине, в Одесской, Волынской, Ривненской областях и т.д. Такие сообщения не на шутку взволновали местных жителей: неужели реальная угроза настолько велика? Давайте разберемся.

Неоднократно можно было слышать от российских пропагандистов и так называемых "политических деятелей" угрозы в адрес тех или иных украинских городов: мол, так или иначе, но их захватят и что цели российского командования в отношении Одессы, Харькова, Сум, Николаева, Запорожья, Херсона не изменились.

Практически всегда, когда звучат подобные воинственные заявления, возникает вопрос от журналистов: насколько эти угрозы реальны? И эксперты, аналитики поясняют степень реалистичности озвученных апокалиптических сценариев. В 2026 году я, пожалуй, впервые со второй половины 2022 года стал озвучивать позитивные для СОУ тенденции на поле боя. И подчеркивать, что для российских оккупантов весенняя фаза наступательной кампании 2026 года стала худшей с 2023-го, да и летняя не сулит ничего хорошего. Российские оккупационные войска истощены и не смогут показать эффективных общевойсковых наступательных операций.

И на фоне настолько оптимистичных заявлений вопрос: а почему же тогда вокруг украинских городов возводятся линии обороны?

Действия на опережение

Украина уже пятый год находится в состоянии полномасштабной войны и для нас крайне важно действовать не столько по ситуации и факту происходящих событий, а на упреждение. И то, что мы сейчас можем наблюдать в ряде городов – это именно действия на упреждение.

Линии обороны возводились и ранее – в 2022 году, 2023-м и т.д. Но тогда они имели свою специфику, которой в обществе уделялось не так много внимания. Однако со временем не только украинская армия адаптировалась к противостоянию РОВ, но и пришло время вносить изменения в принципы обороны. Например, сейчас это больше ориентир на противопехотные заграждения – без классических ВОП и РОП посреди поля.

Сейчас роются многокилометровые противотанковые рвы, а перед ними, за ними и вдоль укладывается колючая проволока – егоза, натягивается "путанка", также устанавливаются надолбы (зубы дракона). Это комбинированный метод заграждений, препятствующий как продвижению техники, так и пехоты противника.

Это все именно те типы заграждений, которые максимально актуальны в нынешних реалиях ведения боевых действий противником. Но на их возведение необходимо время, которого в случае возникновения угрозы может попросту не быть.

Есть ли на сегодня угроза вторжения в Одесскую область российских войск и незаконных вооруженных формирований с Приднестровья? Она минимальна. Но это не означает, что на границе с "ПМР" не должно быть фортификаций и заграждений – с учетом специфики сил и средств противника, который может наступать в этого направления.

А насколько вероятна сегодня высадка российского десанта на побережье Одесской области или в районе непосредственно Одессы? Вероятность – минимальная. Любые большие или средние десантные корабли будут уничтожены еще до того, как приблизятся к внутренним водам Украины. Но это не означает, что мы не должны рассматривать риски и не готовиться к ним.

Аналогично и города на северных рубежах нашей страны, расположенных поблизости границы Беларуси, протяженностью более 1 000 км. Как я неоднократно подчеркивал, сейчас с территории РБ нет рисков проведения общевойсковой наступательной операции российских оккупационных войск – аналогичной той, что была в феврале 2022 года.

Причина – отсутствие достаточных сил и средств противника на территории Беларуси. Но это не означает, что завтра не начнется передислокация этих сил и средств. И в зависимости от целей и поставленных задач формирование ударного кулака РОВ на территории Беларуси может занять от нескольких недель до пары месяцев. В свою очередь возведение линий обороны, даже в авральном режиме, занимает в разы больше времени!

Опять-таки, действия на опережение играют основополагающую роль в подготовке и проведения успешной обороны. В том числе с минимизацией рисков наступления врага в заранее укрепленном направлении. И, соответственно, требующем для прорыва куда больше ресурсов, чем противник может себе позволить. То есть, мы говорим не только о действиях на опережение, но и о фактическом упреждении угроз.

Несколько иная концепция обороны городов в зоне риска ввиду близости с границей России либо линией боестолкновений. Конечно, у РОВ на сегодняшний день нет потенциала захватить Харьков, Сумы, Чернигов, Запорожье или Днепр, но это не означает, что вокруг этих городов не должны формироваться линии обороны – актуальные с учетом современных вызовов.

Кроме того, области и города, находящиеся вблизи ЛБС, как минимум должны рассматривать зону в 40-50 км от самой линии соприкосновения как зону риска. И возведение фортификаций в этих зонах должно иметь обязательный характер. Причем речь не только о возведении инженерных сооружений, но и об обеспечении как минимум пассивной защиты логистики вдоль трасс и рокадных дорог – натягивание сетей.

Но нынешняя активность по обороне городов – это не только действия на опережение, но и элементарное обслуживание линий обороны после сезонных природных явлений.

Обслуживание

Любая линия обороны после сезона дождей или снегопада требует обслуживания, обновления и дополнительных работ. Те же противотанковые рвы заливает водой, егоза утопает в болоте, надолбы проседают и т.д.

Любая линия обороны, любое фортификационное сооружение не возводится по принципу "построил и забыл", а требует постоянного обслуживания – в зависимости от рельефно-ландшафтных, природных и сезонных особенностей отдельно взятой местности. Попутно к этим особенностям добавляется и постоянная адаптивность фортификаций, которые буквально за полгода динамично развивающейся войны по своей концепции могут устареть и требуют определенных изменений.

Хотя бы поэтому работы на линиях обороны будут вестись всегда. И это не означает, что возросли риски – как раз наоборот: это должно не настораживать, а вселять уверенность в то, что оборона города под контролем, обслуживается и постоянно совершенствуется.

Совсем другие настроения должны быть, когда возведенная где-либо посреди поля в 2022 году огневая точка пятый год подряд так и стоит бесхозно, превратившись в пристанище для бомжей и наркоманов.

В украинском обществе на ближайшие десятилетия должно укорениться и восприятие линий обороны как обязательного и неизменного атрибута большинства городов страны. Увы, огневая точка, надолбы, егоза и противотанковый ров – как клумбы и брусчатка – становятся неотъемлемой частью нашей жизни. И беспокойство должно вызывать не их наличие, а как раз наоборот – отсутствие. Особенно когда в 30 км от вас проходит граница России или же Беларуси.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".