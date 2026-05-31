Враг атаковал машину полицейских в Херсоне: есть пострадавшие. Видео

Ночью в Херсоне российский дрон атаковал машину полицейских. В результате удара пострадали трое правоохранителей, которые патрулировали город.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его информации, экипаж попал под удар вражеского FPV-дрона во время дежурства на улицах Херсона.

Из-за атаки трое полицейских получили контузии и ранения различной степени тяжести. Также повреждения получила служебная машина.

По состоянию на момент публикации, жизни пострадавших ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением медиков и получают необходимую медицинскую помощь.

"Ежедневно и еженощно, заступая на патрулирование, мы осознаем, что враг может нанести удар в любой момент. Несмотря на постоянную опасность, полицейские продолжают выполнять свои обязанности, спасать людей и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", – отметил Билошицкий.

Напомним, войска Российской Федерации вечером в среду, 27 мая, обстреляли Корабельный район Херсона и попали по обычной детской площадке возле жилых домов. Погиб мужчина, три человека также получили ранения: это мама с двумя детьми.

