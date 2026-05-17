На Херсонщине армия России сбросила на гражданского взрывчатку: мужчина умер

17 мая российские оккупанты убили гражданского мужчину в селе Ингулец на Херсонщине. Захватчики сбросили взрывчатку с дрона на 36-летнего жителя, в результате чего он погиб.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. По факту военного преступления оккупантов открыто производство и начато досудебное расследование.

Что известно

Российские захватчики совершили очередное военное преступление на Херсонщине. 17 мая около 7 утра в селе Ингулец оккупанты сбросили с БПЛА взрывчатку, которая попала в гражданского 36-летнего жителя. В результате полученных травм мужчина погиб.

По факту очередного российского военного преступления прокуроры совместно со следователями полиции осуществляют необходимые следственные действия.

"Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Другие военные преступления оккупантов на Херсонщине

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Херсонщину, запуская дроны и охотясь на мирных жителей.

Так, утром 13 мая россияне атаковали маршрутный автобус в центральной части города. В результате атаки вражеского дрона в больницу доставили двух пострадавших. 57-летняя женщина и мужчина 65 лет получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У обоих состояние средней тяжести.

Впоследствии количество пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутное такси в центре города увеличилось до девяти человек.

В связи с критической ситуацией с безопасностью в Херсоне президент Владимир Зеленский поручил усилить защиту города от российских воздушных атак. По словам главы государства, российские оккупанты фактически устроили в городе сафари на людей.

По его словам, город нуждается в значительном усилении систем защиты. Речь идет об увеличении количества дронов-перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы и дополнительных экипажей, которые должны работать непосредственно в Херсоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице умерла девушка, получившая ранения в результате российского удара по Херсону в полдень накануне. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи почти сутки боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не смогли.

