В Херсоне умерла 22-летняя девушка, которая стала жертвой обстрела

В больнице умерла девушка, получившая ранения в результате российского удара по Херсону в полдень накануне. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео дня

Врачи почти сутки боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не смогли. О смерти 22-летней херсонки сообщили начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Количество жертв удара РФ по центру Херсона 16 мая возросло

Утром в воскресенье, 17 мая, стало известно об увеличении количества жертв российского удара по Херсону, который враг нанес накануне.

"В больнице умерла девушка, которая вчера попала под российский обстрел в центре Херсона. Медики до последнего боролись за жизнь 22-летней херсонки, но травмы оказались смертельными", – отметил Пркудин.

Шанько добавил, что погибшую доставили в больницу в тяжелом состоянии сразу после атаки, с тех пор врачи делали все возможное, чтобы ее спасти, однако усилия были тщетными.

Удар по центру Херсона оккупанты нанесли около полудня накануне.

На месте в результате атаки погиб мужчина, его личность устанавливали.

"Также в больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего херсонца и 22-летнюю девушку. Медики делают все возможное, чтобы спасти раненых", – отмечал Прокудин вскоре после удара.

Как рассказывал OBOZ.UA, в пятницу, 15 мая, в Херсоне оккупанты атаковали автомобиль волонтеров, которые везли еду людям. Пострадал повар, находившийся в машине: его госпитализировали с травматической ампутацией ноги. Водитель получил легкую вакуумную контузию.

Перед тем россияне дважды били по машинам ООН в Херсоне. На эти атаки "обеспокоенностью" отреагировали в самой организации, не упомянув при этом Россию и сделав вид, что не могут разобраться, кто же мог ударить дроном по гуманитарному транспорту в городе, который полностью под контролем Украины.

Сами оккупанты, впрочем, преступления не скрывали: они даже выкладывали видео ударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!