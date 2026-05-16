Оккупанты ударили по центру Херсона: есть жертва и раненые

В субботу, 16 мая, военные российской оккупационной армии нанесли удар по центральной части Херсона. В результате вражеской атаки погиб человек, еще два человека пострадали.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

Террор РФ посреди белого дня

"Оккупанты обстреляли центр Херсона: один человек погиб, еще двое ранены", – говорится в сообщении.

По информации следствия, 16 мая около 11:45 российские захватчики совершили артиллерийский обстрел центральной части города.

В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще двое гражданских (мужчина и женщина) получили ранения различной степени тяжести.

На момент удара все пострадавшие находились на улице. Сейчас они находятся в медицинском учреждении.

Прокуроры вместе с правоохранителями проводят необходимые следственные мероприятия для фиксации и документирования очередного военного преступления, совершенного российскими военными.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Херсоне 15 мая российские оккупанты атаковали волонтеров. Захватчики ударили FPV-дроном по автомобилю общественной организации "Искра добра", который вез горячую пищу херсонцам, нуждающимся в помощи. В результате атаки тяжелые ранения получил шеф-повар организации Сергей Дудченко, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 мая в городе Херсон автомобиль Организации Объединенных Наций дважды попал под обстрел РФ. В заявлении ООН не уточнили, какая именно сторона совершила атаку на автомобиль. В то же время там отметили, что прибытие гуманитарной миссии было согласовано заранее, а стороны получили соответствующую информацию.

