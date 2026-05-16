"Это вполне справедливые ответы": Зеленский назвал пораженные в России дальнобойные цели и показал видео
В течение недели Украина осуществила ряд результативных дальнобойных ударов по территории России. Среди пораженных целей – самолет, вертолет, корабль и другая военная техника оккупантов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. Он назвал украинские атаки вполне справедливыми ответами на террористические действия россиян.
Зеленский подвел итоги недели дальнобойных санкций
"Наши дальнобойные санкции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео далеко не все наши результаты", – написал глава государства.
Украинские защитники поразили:
– самолет-амфибию Бе-200;
– вертолет Ка-27;
– сухогруз с боеприпасами;
– зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";
– ЗРК "Тор";
– комплекс связи "Редут-2УС";
– ряд беспилотников и другие цели.
Кроме того, под удары попали объекты российской нефтяной инфраструктуры и суда обеспечения в глубоком тылу.
Президент подчеркнул, что "дальнобойные санкции" были реализованы на расстоянии около 1000 километров от линии боевого соприкосновения.
"Это вполне справедливые наши ответы на то, что россияне делают. Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать. Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за меткость", – резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины заявил, что экономическая ситуация России заметно ухудшается из-за украинских дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим и нефтеперевалочным объектам. В частности, ГУР и СВР фиксируют существенное ухудшение ключевых показателей российской экономики и значительные экспортные потери агрессора после первого квартала 2026 года.
Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что примерно с марта этого года Силы обороны постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на ВОТ Украины. Недавно под удар попал даже Челябинск, расположенный более чем в 1800 км от границы Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!