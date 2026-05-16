'Это вполне справедливые ответы': Зеленский назвал пораженные в России дальнобойные цели и показал видео

В течение недели Украина осуществила ряд результативных дальнобойных ударов по территории России. Среди пораженных целей – самолет, вертолет, корабль и другая военная техника оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. Он назвал украинские атаки вполне справедливыми ответами на террористические действия россиян.

Зеленский подвел итоги недели дальнобойных санкций

"Наши дальнобойные санкции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео далеко не все наши результаты", – написал глава государства.

Украинские защитники поразили:

– самолет-амфибию Бе-200;

– вертолет Ка-27;

– сухогруз с боеприпасами;

– зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

– ЗРК "Тор";

– комплекс связи "Редут-2УС";

– ряд беспилотников и другие цели.

Кроме того, под удары попали объекты российской нефтяной инфраструктуры и суда обеспечения в глубоком тылу.

Президент подчеркнул, что "дальнобойные санкции" были реализованы на расстоянии около 1000 километров от линии боевого соприкосновения.

"Это вполне справедливые наши ответы на то, что россияне делают. Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать. Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за меткость", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что экономическая ситуация России заметно ухудшается из-за украинских дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим и нефтеперевалочным объектам. В частности, ГУР и СВР фиксируют существенное ухудшение ключевых показателей российской экономики и значительные экспортные потери агрессора после первого квартала 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что примерно с марта этого года Силы обороны постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на ВОТ Украины. Недавно под удар попал даже Челябинск, расположенный более чем в 1800 км от границы Украины.

