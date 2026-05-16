В Украину вернули 528 тел, которые, по утверждению России, принадлежат украинским военным

В Украину удалось вернуть более 500 тел, которые, как утверждает РФ, принадлежат украинским военным. Репатриационные мероприятия были проведены при участии Сил обороны и при содействии Международного Комитета Красного Креста.

Впереди – идентификация репатриированных погибших. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В Координационном штабе 16 мая сообщили, что по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 528 погибших. Они, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

"Следователями правоохранительных органов, совместно с представителями экспертных учреждений, будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий. Отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, которые осуществляют общую координацию", – отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"За каждым таким возвращением стоит сложная межведомственная работа, направленная на то, чтобы павшие защитники Украины были возвращены домой, а их семьи получили возможность достойно попрощаться с родными. В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и обеспечат идентификацию репатриированных тел. Служба безопасности Украины совместно с другими государственными органами продолжает работу по возвращению тел павших защитников Украины", – прокомментировали репатриационные мероприятия в Службе безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап обмена пленными.

Среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры, в том числе и 20 "азовцев", большинство из них держали оборону на "Азовстали".

95% из освобожденных воинов находились в плену с 2022 года.

