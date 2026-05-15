'У противника нет шансов': в ГПСУ показали кадры точной 'охоты' на врага. Видео

Государственная пограничная служба Украины показала новые кадры работы бойцов подразделения "Химера" на территории Брянской области РФ. На видео зафиксировали удары по личному составу противника, технике и блокпостах вблизи украинской границы.

Видео опубликовали в официальном Telegram-канале ГПСУ. В сообщении пограничники заявили: "Удачная охота на личный состав, технику и блокпосты – у противника нет шансов закрепиться вблизи украинской границы".

В ГПСУ отметили, что подборка охватывает результаты работы подразделения за последний период. Украинские военные продолжают наносить удары по вражеским позициям и не дают противнику закрепиться у границы.

В ГПСУ также отметили, что бойцы "Химеры" работают по целям на территории Брянской области. По словам пограничников, у российских военных часто остаются лишь секунды, чтобы попытаться убежать от ударных дронов.

Удары по позициям

На кадрах видно поражение техники, полевых укрытий и блокпостов противника. Часть целей дроны атаковали во время движения, другие – уже на обустроенных позициях.

В ГПСУ назвали бойцов "Химеры " "настоящими хищниками", которые охотятся на врага возле украинской границы. В ведомстве добавили, что шансы на спасение после обнаружения цели остаются минимальными.

