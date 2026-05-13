Уничтожают еще на подлете: в ГПСУ показали, как перехватчики поражают вражеские дроны над Сумской областью. Видео

Мобильные огневые группы бригады "Стальной кордон" уничтожают вражеские БпЛА над Сумщиной. С помощью дронов-перехватчиков их сбивают еще на подлете.

Недавно воины уничтожили сразу семь российских БпЛА различных типов. Видео сбития показали в Государственной пограничной службе Украины.

Воины "Стального кордона" защищают небо над Сумской областью

Воины бригады ГПСУ "Стальная граница" бок о бок с побратимами из других составляющих Сил обороны защищают Сумщину от вражеских беспилотников. Перехватчики бригады эффективно поражают вражеские дроны над регионом, уничтожая их еще на подлете.

"Мобильные огневые группы бригады сбили 7 БпЛА оккупантов: одну "Молнию", три "Zala", два "Supercam" и один "Князь Вещий Олег", – перечислили в ГПСУ.

Моменты сбития вражеских дронов пограничники показали на видео.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 мая Россия снова атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 111 из 139 целей. На тот момент в воздушном пространстве нашего государства оставались десятки вражеских БпЛА.

Уже после публикации сводки Воздушных сил о результатах боевой работы Россия запустила новые волны беспилотников. Мониторинговые каналы предупредили, что атака может быть длительной.

