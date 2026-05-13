Россия утром запустила по Украине дроны: может быть длительная атака

Утром, 13 мая, российские захватчики запустили по Украине беспилотники. Около 9:00 часов несколько десятков дронов двигались с юга в направлении центральных регионов.

Также зафиксированы запуски с востока, поэтому атака может быть длительной. Об этом сообщает Telegram-канал Monitor.

Что известно

Как отмечает мониторинговый паблик, через территорию Николаевской области в направлении Кировоградской и Черкасской областей фиксируется движение групп беспилотников общим количеством до 30 единиц.

БпЛА движутся северо-западным курсом.

Кроме того, оккупанты осуществили дополнительные запуски беспилотников с южного и восточного направлений.

"В целом такой тактики будут придерживаться в течение дня", – говорится в сообщении.

В свою очередь Telegram "Воздушные Силы Украины" сообщил, что россияне запустили БПЛА из Орловской области. Также состоялись повторные пуски из Ростовской, Брянской, Курской областей и Краснодарского края.

Напомним, накануне начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что войска РФ проводят передислокацию самолетов и вообще в последний период активизировали свою стратегическую авиацию. Вероятно, оккупанты готовятся осуществить новый комбинированный обстрел Украины – однако точное время массированной атаки пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 целей, зафиксированы попадания на ряде локаций.

