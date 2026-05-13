Россия активизировала стратегическую авиацию: в Воздушных силах предупредили об угрозе массированного удара

Войска Российской Федерации проводят передислокацию самолетов и вообще в последний период активизировали свою стратегическую авиацию. Вероятно, оккупанты готовятся осуществить новый комбинированный обстрел Украины – однако точное время массированной атаки пока неизвестно.

Об этом сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ. Его цитирует "Укринформ".

Угроза значительного обстрела возросла, но конкретных дат нет

"Было много сообщений, они появляются недаром. Потому что есть у нас соответствующая разведка, данные от партнеров, есть собственные силы разведки, поэтому фиксируется передислокация тактической авиации, так называемая их активность на аэродромах базирования", – рассказал полковник.

Некоторые самолеты РФ перемещает на дальние аэродромы – эти действия наблюдаются периодически, враг таким образом может обезопасить собственную технику от потенциальных украинских ударов.

Также в последние дни наблюдалась активность на аэродромах базирования стратавиации противника, где борта обычно снаряжают перед атаками по Украине.

Игнат заявил, что непосредственно перед обстрелом военные предупредят украинцев, если смогут отследить соответствующие данные.

"Не исключено, что в ближайшее время это может произойти в любое время. В то же время мы не можем точно сказать, когда именно противник нанесет удар. Если бы мы знали, что это будет сегодня, об этом сообщили бы официальные лица. Но мы должны быть готовы всегда", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он добавил, что Силы обороны наблюдают за агрессором. Гражданских Игнат призвал не игнорировать сирены воздушной тревоги.

