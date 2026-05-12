Оккупанты атаковали Украину 216 БПЛА: силы ПВО сбили 192 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 12 мая снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили более двух сотен дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 192 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 216 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 192 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Последствия в регионах

Оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Вследствие обстрела в областном центра есть раненые. После атаки в городе произошел пожар.

Позже в областной администрации уточнили, что ранения получил 33-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в ОВА рассказали, что 9 вражеских БПЛА сбили ночью в разных районах области подразделения воздушного командования "Восток".

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что утром Россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.

Мониторинговая команда предупредила опасность заранее, но осколками был травмирован машинист, когда тот направлялся к укрытию.

В результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе восстанавливается, железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны.

В Киевской области мишенью путинских террористов стали жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. В Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад. Вследствие удара произошел пожар кровли.

В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома. Пострадавших среди населения нет.

В Житомирской области в результате атаки с воздуха получили повреждения несколько жилых и хозяйственных помещений, а также авто жителей областного центра.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет. Специальные службы и правоохранительные органы проводят проверку территорий для выявления взрывоопасных предметов и фиксации преступлений России.

В Харьковской области российские войска атаковали ударным дронами территорию предприятия в поселке Великий Бурлук Купянского района. Загорелся автобус, а также грузовой автомобиль.

Еще один удар беспилотником враг нанес по территории частного домовладения в селе Безруки Дергачевской общины Харьковского района. Загорелось хозяйственное здание и поврежден жилой дом. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги пожаров. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Черкасской области тоже работали силы и средства ПВО. Всего в небе над регионом в течение ночи обезврежены 10 российских БПЛА.

В Звенигородском районе в результате падения вражеской цели поврежден жилой дом и несколько хозяйственных построек. Есть двое пострадавших: помощь им оказана на месте, в госпитализации не нуждаются.

В Золотоношском районе из-за взрыва БПЛА загорелся прицеп с ульями на территории хозяйства. Пожар оперативно ликвидирован.

