'Россия сама выбрала закончить частичную тишину': Зеленский отреагировал на новую атаку и анонсировал зеркальные меры

Россия ночной атакой по Украине в ночь на 12 мая закончила частичное перемирие, которого в определенной степени придерживалась несколько дней. Враг атаковал наши города и общины дронами, авиабомбами и авиацией.

Видео дня

В ответ Украина будет действовать зеркально на такие действия противника, чтобы РФ как можно быстрее закончила войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Россия сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Опять пошли авиабомбы на фронте – более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов", – говорится в сообщении.

РФ возобновила атаки по Украине

Зеленский отметил, что силы ПВО сбивали российские беспилотники на Днепровщине, Житомирщине, Николаевщине, Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, в Киеве и области. В результате вражеской атаки есть повреждения объектов энергетики, многоквартирных домов, детского сада, также был удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге.

"Известно, что есть раненые из-за этих ударов. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким", – написал украинский лидер.

Украина ответит на удары РФ

В ответ на российские обстрелы глава государства заявил, что Украина будет зеркально действовать на шаги РФ.

"Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться", – отмечается в сообщении.

Президент подчеркнул важность отсутствия послаблений в совместной работе и призвал партнеров не оставаться в стороне. В частности, речь идет о необходимости дальнейшей координации усилий для обеспечения безопасности, восстановления справедливости и достижения надежного мира.

Напомним, в ночь на вторник, 12 мая, РФ начала очередную массированную атаку на Украину сразу после завершения "перемирия", запустив дроны из разных локаций. В частности, громко было в Киеве.

Также в ночь на 12 мая оккупационная армия России нанесла новый массированный удар по Киевской области. Целью террористов стали жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 мая российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. В результате обстрела в областном центре ранения получил 33-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте прилета вражеского БПЛА возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!