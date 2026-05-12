Россия атаковала Днепропетровщину: в Кривом Роге погибли двое гражданских, ранен младенец. Фото

Вечером 12 мая войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог, убив двух гражданских. Также враг ударил по Синельниковскому району Днепропетровской области, убив четырех местных жителей.

Еще по меньшей мере четверо жителей региона ранены. О преступлениях оккупантов рассказали глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Обстрел Кривого Рога

Ганжа проинформировал об атаке около 20:00 вторника. Вилкул уточнил: произошло прямое попадание "Шахеда" в жилой дом. На месте ЧП возник пожар (по состоянию на 20:20 пламя потушили, ликвидация последствий продолжалась).

Жертвами стали двое: предварительно, это 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Кроме этого, пострадал маленький ребенок. Девятимесячной девочке оторвало ножку, скорая оперативно увезла потерпевшую в больницу.

На обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что тяжелые травмы получила внучка погибшей мирной жительницы. "Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь", – сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что эта атака – цинична и лишена какого-либо военного смысла.

"Россия после окончания частичной трехдневной тишины продолжает убивать и калечить украинцев, и поэтому давление на нее не должно никоим образом ослабляться. Только сильное совместное давление и укрепление Украины, в частности усиление нашей ПВО, может заставить агрессора к дипломатии ради надежного мира и прекращения убийств", – написал президент.

Осторожно, фото 18+!

Обстрел Синельниковщины

Противник авиабомбами ударил по Дубовиковской громаде, что на Синельниковщине. Из-за этого погибли четыре человека.

Трое получили ранения: это мужчины 37, 48 и 51 года. "Всем оказывают необходимую помощь", – заверил председатель областной военной администрации Ганжа.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 12 мая российская оккупационная армия не продлила перемирие. Она запустила по Украине 216 ударных дронов, 192 из них ликвидировали воины противовоздушной обороны.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ сама выбрала закончить частичную тишину, которая сохранялась несколько дней. В ответ Украина будет действовать зеркально.

