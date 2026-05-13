Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 111 из 139 целей

В ночь на 13 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 139 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 111 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций, десятки БпЛА еще остаются в воздушном пространстве. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход вражеской атаки

В ПС рассказали, что начиная с 18:00 12 мая и до 08:00 13 мая россияне атаковали Украину 139 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве десятки вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеских атак

Ночью враг атаковал Полтавскую громаду, рассказал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

"Зафиксировано попадание вражеских БпЛА в электроподстанцию. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов. Также повреждено остекление близлежащих домов. Информации о травмированных пока не поступало", – отметил чиновник.

В Одесской области ночью под ударом оказалась промышленная инфраструктура.

"В результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений. Локальные пожары, возникшие были оперативно ликвидированы спасателями. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал утром начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

На Сумщине под ударом оказалась Сумская громада.

"Ночью вражеский FPV-дрон попал в частное хозяйство в Радьковке Стецковского старостата. В результате удара загорелся масштабный пожар. К сожалению, дом и хозяйственные постройки получили значительные повреждения. Предварительно – без пострадавших", – рассказал начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Над Хмельницкой область ю во время вражеской атаки украинские воины сбили или подавили 12 вражеских дронов.

"По уточненной информации, в результате атаки в целом повреждены окна, кровля и фасады в пяти частных домах и на элеваторе. Также было обесточивание потребителей от электроэнергии, которое восстановили энергетики", – рассказал начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Над Днепропетровщиной ночью силы ПВО уничтожили 17 вражеских дронов.

Всего в области за последние сутки россияне убили восемь человек, еще 11 гражданских получили ранения. Зафиксировано почти 30 атак врага на три района Днепропетровщины, отметил начальник ОВА Александр Ганжа.

На Никопольщине от вражеских ударов страдали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний юноша госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний парни на амбулаторном лечении.

На Синельниковщине под ударом были Дубовиковская и Николаевская громады. Изуродованыболее двух десятков домов. Погибли два человека.

Еще 9 домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Тогда погибли четыре человека, еще четверо – пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо – пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия атаковала Днепропетровскую область. В Кривом Роге "Шахед" попал в жилой дом. Погибли 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. Кроме этого, пострадал 9-месячный ребенок.

Также захватчики авиабомбами ударили по Дубовиковской громаде, что на Синельниковщине. Из-за этого погибли четыре человека.

Трое получили ранения: это мужчины в возрасте 37, 48 и 51 год.

