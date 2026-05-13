В Башкортостане произошел пожар на одном из крупнейших узлов в системе "Транснефти": поднялся черный дым. Фото и видео

Мария Дрофич
War
13 мая в российской республике Башкортостан произошел пожар на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино", которая входит в систему "Транснефти". Объект является одним из крупнейших узлов нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.

О возгорании сообщают местные паблики. Официальных подробностей о причинах и последствиях пожара, по состоянию на момент публикации, нет.

ЛПДС "Нурлино" объединяет Западную Сибирь с центральными регионами России и экспортными направлениями, поэтому играет важную роль в транспортировке российской нефти. Станция входит в сеть "Транснефти" и относится к крупнейшим узлам компании.

Напомним, ночью 13 мая украинские беспилотники атаковали Тамань Краснодарского края. Целью удара стал морской порт, который ведет деятельность по перевалке различных грузов на экспорт.

Также OBOZ.UA сообщал, 12 мая в российском городе Пермь снова прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. На месте образовался пожар, в небо поднимается дым.

