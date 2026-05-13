Дроны атаковали порт в Краснодарском крае: произошел пожар. Фото и видео

Ночью 13 мая украинские беспилотники атаковали Тамань Краснодарского края. Целью удара стал морской порт, который ведёт деятельность по перевалке различных грузов на экспорт.

После атаки на территории порта начался масштабный пожар. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности атаки

По предварительной информации, украинские беспилотники поразили морской порт около населенного пункта Волна, который расположен в считанных километрах от Тамани.

Очевидцы опубликовали в сети видео пожара в порту после атаки. Местные власти также подтвердили атаку и возгорание. По легенде оперативного штаба Краснодарского края, на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района "упали обломки БПЛА".

Российские чиновники подтвердили, что на территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы.

"В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар на территории одного из предприятий. Задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", – заявили представители местной власти.

Картографическая платформа Fire Information for Resource Management System зафиксировала по состоянию на утро 13 мая возгорание вблизи морского порта. В частности, пожар начался на территории, где расположены резервуары с топливом.

Что известно про порт в Тамани

Порт Тамань является одним из ключевых логистических узлов на юге РФ. Его влияние на военно-промышленный комплекс и армию обусловлено как географическим положением, так и спецификой переваливаемых грузов.

Тамань расположена в непосредственной близости от оккупированного Крыма. Это делает порт важнейшим звеном в цепочке снабжения путинской армии в войне против Украины.

Одной из главных специализаций Тамани является перевалка нефтепродуктов и сжиженного газа. Терминалы порта напрямую задействованы в обеспечении топливом Черноморского флота и сухопутных частей, действующих на южном направлении.

Порт остается критически важным для экспорта российских энергоносителей. Доходы от этой деятельности являются основным источником финансирования оборонных программ и закупок вооружений.

Напомним, пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал работу системы российской противовоздушной обороны. Он заявил, что Украина смогла организовать эффективную систему отслеживания воздушных угроз, тогда как в России до сих пор не могут наладить надлежащую защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий СБС ВС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди отмечал, что Силам обороны выгодно ударить там, где российская противовоздушная оборона значительно слабее. Тратить дроны на "большую стену", то есть на Москву, защищенную большим количеством техники, нецелесообразно.

