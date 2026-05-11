Российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал работу системы российской противовоздушной обороны. Он заявил, что Украина смогла организовать эффективную систему отслеживания воздушных угроз, тогда как в России до сих пор не могут наладить надлежащую защиту.

Он также поставил под сомнение официальные объяснения относительно перехвата беспилотников. В эфире российского телевидения Соловьев возмутился тем, что дроны могут преодолевать большие расстояния над территорией России и оставаться незамеченными.

Кроме того, он заявил, что Украина еще с начала войны наладила систему оповещения и отслеживания воздушных угроз, в частности на базе вышек мобильной связи. Пропагандист также раскритиковал должностных лиц, ответственных за российскую систему ПВО, и заявил об отсутствии единого центра ответственности.

Напомним, вокруг Москвы вместо трех россияне обустраивают уже четвертый эшелон противовоздушной обороны. Охрана столицы государства-агрессора усилена прежде всего зенитными ракетными комплексами "Панцирь" на башнях.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий СБС ВС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди отмечал, что Силам обороны выгодно ударить там, где российская противовоздушная оборона значительно слабее. Тратить дроны на "большую стену", то есть на Москву, защищенную большим количеством техники, нецелесообразно.

