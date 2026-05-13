Россия начала комбинированный воздушный удар по критическим объектам в Украине: где прогремели взрывы (обновляется)
Российские войска в ночь на 13 мая начали масштабную комбинированную воздушную атаку по Украине. Удар имеет волновой характер и может продолжаться длительное время.
Под прицелом – объекты критической инфраструктуры и крупные города. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а OBOZ.UA рассказывает о последствиях по областям.
"13 мая 2026 года государство-агрессор россия начала против Украины комбинированную воздушную атаку, которая может иметь длительный характер", – говорится в сообщении.
В первой волне российские войска применяют большое количество ударных беспилотников. Их цель – перегрузить систему противовоздушной обороны Украины и нанести удары по гражданским объектам.
Какие удары ожидаются дальше
По информации ГУР, следующими этапами атаки могут стать массированные пуски:
- крылатых ракет воздушного базирования
- крылатых ракет морского базирования
- баллистических ракет
Основными целями определены объекты критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти.
"Таким образом Россия, которая отвергла предложения перемирия, стремится в очередной раз повлиять на устойчивость Украины в войне за свободу", – отметили в ГУР.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия.
Ситуация в Украине во время массированной атаки РФ
Киев
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. Городские власти призывают жителей немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя.
В городе уже слышны звуки взрывов. По словам городского головы Виталия Кличко, работают силы противовоздушной обороны.
Зафиксировано падение обломков БпЛА в Оболонском районе. Предварительно, без пострадавших.
Черновцы
В Черновцах во время атаки работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил начальник областной военной администрации.
Коломыя (Ивано-Франковская область)
В Коломые прогремели взрывы, сообщают корреспонденты. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.
Смела (Черкасская область)
В Смеле работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова.
Черкассы
Вблизи Черкасс также был слышен взрыв. Обстоятельства и последствия уточняются.
Обновляется...