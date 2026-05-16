Оккупанты нанесли удар по Одесской области: есть пострадавшие. Фото

В ночь на 16 мая российские войска атаковали Одесскую область. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам в городе Измаил.

Пострадали люди, обесточены почти 40 населенных пунктов Измаильского района. О последствиях атаки рассказали в Измаильской районной государственной администрации.

Враг ударил по Измаилу

Утром 16 мая в Оперативном штабе Измаильской РГА сообщили, что ночью россияне ударили по Измаильскому району.

"Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой застройки г. Измаил. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Тяжелых травм не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Вражеская атака вызвала проблемы с электроснабжением. Из-за повреждения воздушных линий обесточены 39 населенных пунктов Измаильского района. На утро без света остаются 22 662 абонента.

"Энергетики работают над восстановлением. Сейчас профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки и фиксацией повреждений. Спасибо силам ПВО, которые сбили большинство вражеских целей еще на подлете к городу", – добавили в Измаильской РГА.

