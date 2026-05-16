Силы обороны отминусовали 1230 оккупантов, семь единиц спецтехники и самолет армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1230 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 347 тыс. 620 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 16 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 937), пять боевых бронированных машин (24 574), 48 артиллерийских систем (42 133), два средства ПВО (1 381), один самолет (436), 1 865 БпЛА оперативно-тактического уровня (293 323), девять наземных робототехнических комплексов (1 397).

Также уничтожены 253 единицы автомобильной техники и автоцистерн (96 793) и семь единиц спецтехники (4 191).

Всего за сутки Россия потеряла 2 192 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 788 РСЗО, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 626 крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая в российской Рязани прогремели взрывы. В результате атаки вспыхнул пожар на местном НПЗ.

Впоследствии стало известно, что в Рязани после атаки по НПЗ ввели режим чрезвычайной ситуации, а россияне пожаловались на "нефтяной дождь".

Между тем, по данным Reuters, астраханский завод "Газпрома" остановил производство топлива после атаки БпЛА.

